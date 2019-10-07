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Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Sanatçı Haluk Levent’in kuruculuğunu yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) öncülüğünde bir araya gelen Siirtli gönüllüler, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş piknik alanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.AHBAP Platformu öncülüğünde bir araya gelen Siirtli gönüllüler Delikli Taş’ta temizlik çalışması yaptı.

Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor

Sanatçı Haluk Levent’in kuruculuğunu yaptığı Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) öncülüğünde bir araya gelen Siirtli gönüllüler, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Delikli Taş piknik alanında çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.
AHBAP Platformu öncülüğünde bir araya gelen Siirtli gönüllüler Delikli Taş’ta temizlik çalışması yaptı. Eldivenlerini ellerine geçiren çevre gönüllüleri, çeşitli atıkları çöp torbalarına doldurdu. AHBAP Platformu, yaptığı bu etkinlikle beğeni topladı.
Kirletme Temizle Projesi kapsamında böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten AHBAP Platformu gönüllüsü Mehmet Şirin Aksu, piknik ve mesire alanı, park gibi yerlerde temizlik yaptıklarını söyledi. Aksu, "AHBAP Platformunun gönüllüsüyüm. Kirletme Temizle Projesinin etkinliğini gerçekleştirdik. Arkadaşlarla beraber bu yıl Milli Park ilan edilen Delikli Taş bölgesinde bu projeyi yürütelim dedik. Çevreyi temizlediğimizi gören çevredeki dostlarda bu etkinliğe katılıp temizlik yaptı. Umarım bu farkındalığı sürdürür bir hale getiririz” dedi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"
Çevre temizliği yaparak insanlar üzerinde farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten AHBAP Platformu gönüllüsü Zafer Güneş, doğada çeşitli atıkların yüzyıllarca yok olmadığını bunun, doğaya olduğu gibi insanların yaşamlarını da etkilediğini söyledi. Güneş, "Buradaki amacımız çevreye ve çevreyi kirleten insanlara, çevreyi kirletmemelerine yönelik ve kentsel dönüşüme yönelik bir farkındalık oluşturmak. AHBAP Siirt olarak buraya geldik. Amacımız buradaki insanlara farkındalık oluşturmak. Arkadaşlarla beraber elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah çevremizi kirletmezler bu konuda biraz daha duyarlı olurlar. Tüm Siirt halkımızı buna davet ediyoruz. Gerçekten çevremiz güzel inşallah bu kadar bilinçsizce kullanılmaz” diye konuştu.
Cüneyt Keşli adlı gönüllü ise , "Bugünkü çalışmamız temizliğe yönelik bir çalışma. Biz burada AHBAP arkadaşlarımızla bir temizlik projesi yürütmeye çalışıyoruz. Burada gördüğünüz üzere bazı atıkların çevrede 300 veya 500 yıl yok olmadığının hepimiz farkındayız. Bir yerde piknik yaptığımız zaman lütfen halkımızdan ricamızdır çevreyi kirletmeyelim. Çevreye karşı biraz daha duyarlı olalım. Çevremizi ne kadar temiz tutarsak geleceğimiz açısından önemli olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor

Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor

Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor

Sanatçı Haluk Levent başlattı, Siirtli gençler devam ettiriyor

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