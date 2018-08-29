Sanatçı Haluk Levent'in satın aldığı dana İzmir'e getirildi

İZMİR (AA) - Trabzon'da, Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçtıktan sonra denizde bulunan ve sanatçı Haluk Levent'in satın aldığı dana, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki yeni barınağına getirildi.

Vişneli Mahallesi'ndeki bir kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağına ulaştırılan dana, kamyonetten biraz güçlükle indirilmesinin ardından geçici kalacağı bölüme alındı. "Ferdinand" ismi verilen daha önce kurtarılmış "Patrik" isimli boğanın yanına konuldu.

Çiftlik yetkilisi Sibel Çakır, 25 yıldır çiftlik hayvanları için hayatını adadığını belirterek, ağırlıklı çiftlik hayvanlarının bakımını üstlendiklerini söyledi.

Ferdinand'ın durumunu haberlerde izlediğini, çok üzüldüğünü ve onu bulmak için girişimlerde bulunduğunu aktaran Çakır, tüm umutlarını yitirdiği sırada Haluk Levent'in devreye girdiğini ve dananın sahibine eş zamanlı ulaştıklarını belirtti.

Çakır, ortaklaşa yapılan hareket sayesinde Ferdinand'ın Kemalpaşa'ya geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ferdinand hayatının sonuna kadar bizle artık. Hayatını kendi eceliyle kendi ömrünü tamamladığı vakitte, ne zaman noktalarsa o zaman veda edeceğiz Ferdinand'a. Ferdinand için özel bir saha yapılması gerekiyor, şu an geçici bir yere alındı. Öncelikle bir veteriner hekim muayenesinden geçecek çünkü biraz hırpalandığını düşünüyoruz. Sağlığı noktasında tam bilgimiz yok. Biraz hırçın olduğu bilgisi geldi bize. Bu durum son derece normal, bir de travmalar yaşadı bu çocuk. O yüzden önce sağlığını düzeltip arkasından güven kazanacağız. Buradaki hayvanlara ve bize adaptasyon sağladıktan sonra buradaki diğer hayvanlar gibi serbest gezebilecek."

Dananın getirilişi sırasında sanatçı Levent'in kurduğu "AHBAP" adlı iyilik hareketinin bazı üyeleri de hazır bulundu.

