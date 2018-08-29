HABER

Sanatçı Haluk Levent'in satın aldığı dana İzmir'e getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 19:20 | Son Güncelleme

Trabzon'da, Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçtıktan sonra denizde bulunan ve sanatçı Haluk Levent tarafından satın alınan dana, İzmir'deki yeni evine getirildi - Kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağı yetkilisi Sibel Çakır: - "Önce sağlığını düzeltip arkasından güven kazanacağız. Buradaki hayvanlara ve bize adaptasyon sağladıktan sonra buradaki diğer hayvanlar gibi serbest gezebilecek"

İZMİR (AA) - Trabzon'da, Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçtıktan sonra denizde bulunan ve sanatçı Haluk Levent'in satın aldığı dana, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki yeni barınağına getirildi.

Vişneli Mahallesi'ndeki bir kurtarılmış çiftlik hayvanları barınağına ulaştırılan dana, kamyonetten biraz güçlükle indirilmesinin ardından geçici kalacağı bölüme alındı. "Ferdinand" ismi verilen daha önce kurtarılmış "Patrik" isimli boğanın yanına konuldu.

Çiftlik yetkilisi Sibel Çakır, 25 yıldır çiftlik hayvanları için hayatını adadığını belirterek, ağırlıklı çiftlik hayvanlarının bakımını üstlendiklerini söyledi.

Ferdinand'ın durumunu haberlerde izlediğini, çok üzüldüğünü ve onu bulmak için girişimlerde bulunduğunu aktaran Çakır, tüm umutlarını yitirdiği sırada Haluk Levent'in devreye girdiğini ve dananın sahibine eş zamanlı ulaştıklarını belirtti.

Çakır, ortaklaşa yapılan hareket sayesinde Ferdinand'ın Kemalpaşa'ya geldiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ferdinand hayatının sonuna kadar bizle artık. Hayatını kendi eceliyle kendi ömrünü tamamladığı vakitte, ne zaman noktalarsa o zaman veda edeceğiz Ferdinand'a. Ferdinand için özel bir saha yapılması gerekiyor, şu an geçici bir yere alındı. Öncelikle bir veteriner hekim muayenesinden geçecek çünkü biraz hırpalandığını düşünüyoruz. Sağlığı noktasında tam bilgimiz yok. Biraz hırçın olduğu bilgisi geldi bize. Bu durum son derece normal, bir de travmalar yaşadı bu çocuk. O yüzden önce sağlığını düzeltip arkasından güven kazanacağız. Buradaki hayvanlara ve bize adaptasyon sağladıktan sonra buradaki diğer hayvanlar gibi serbest gezebilecek."

Dananın getirilişi sırasında sanatçı Levent'in kurduğu "AHBAP" adlı iyilik hareketinin bazı üyeleri de hazır bulundu.

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Yüzen boğa 'Ferdinand' artık İzmir'deYüzen boğa 'Ferdinand' artık İzmir'de
Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldüBakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AHBAP Dana Haluk Levent izmir Kemalpaşa kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

İYİ Parti'den açıklama: En derin ekonomik kriz yaşanacak

Fransız komedyen canlı yayında soyundu!

Fransız komedyen canlı yayında soyundu!

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

Yavuz Sultan Selim Köprüsü çıkışında kaza: Ölü ve yaralılar var

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bakanlık açıkladı: 5 vatandaşımızı rehin alan teröristler öldürüldü

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Bahçeli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

Ertuğrul Kürkcü'ye şok! 'Zorla getirme' kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.