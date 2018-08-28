Sanatçı Haluk Levent'in satın aldığı dana İzmir'e gönderildi

Yılmaz, bir süre sohbet ettiği Balık'ın, cep telefonu aracılığıyla Haluk Levent ile görüşmesini sağladı. Görüşme sonucu dananın karşılığı olan paranın hesabına havale edilmesi üzerine Balık danayı Yılmaz'a teslim etti.

Sanatçı Levent'in kurduğu "AHBAP" adlı iyilik hareketinin Trabzon İl Temsilci Yardımcısı Sefa Yılmaz ve beraberindeki üyeler, dananın eski sahiplerinden Zekeriya Balık'ın, Of ilçesindeki evini ziyaret etti.

Zekeriya Balık ise "Kara Şimşek" adını verdiği danayı Haluk Levent'in satın almasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Of ilçesinde denize giren dananın, Sürmene ilçesi girişinde denizde bulunduğunu vurgulayan Balık, dananın üç gün boyunca denizde kaldığını iddia etti.

Bu süreçte kendi imkanlarıyla gece gündüz danayı aradıklarını anlatan Balık, "Danayı Sahil Güvenlik ekipleri bulup bize haber verdi. Biz de danayı alıp eve götürdük." dedi.

- Sanatçı Levent, danaya çizgi film karakterinin adını verdi

Balık, sanatçı Levent'in sosyal medya hesabından danaya çizgi film karakterinden yola çıkarak "Ferdinand" adını verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Bundan sonrası ona kalmış, artık onun oldu. Kesilmezse memnun olurum, çünkü kurbandan kurtulan hayvanın kesilmemesi lazım." diye konuştu.

Dananın ağzında ve bacaklarında yaralar bulunduğunu belirten Balık, "Şu an için sağlık durumu iyi, artık onların. Gideceği için üzüldüm." dedi.

Balık, danayı 14 bin liraya sattığını sözlerine ekledi.

