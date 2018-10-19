Sanatçı köyünde Ara Güler için çınar ağacı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, sanatçılar tarafından kurulan Sonsuz Şükran köyünde, fotoğrafın efsane ismi Ara Güler'in anısına çınar fidanı dikildi.

Duayen foto muhabiri Ara Güler'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi nedeniyle, Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan ve sanatçıların kerpiç evlerde yaşadığı Sonsuz Şükran köyünde anma töreni düzenlendi.

Köyün kurucusu, yönetmen ve yapımcı Mehmet Taşdiken, sanatçılar ve civar köylerden gelen vatandaşların katıldığı törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin ulu bir çınarı olan Ara Güler'i kaybettik. Kendisine rahmet diliyoruz. Bugün Sonsuz Şükran köyü topraklarında Ara Güler'in adını yaşatmak üzere, nesilden nesile serinlenecek bir çınar ağacı olarak yeniden hayatımızın içine katılması için bu fidanı dikiyoruz." diye konuştu.

Ara Güler'in, kültür ve sanat dünyasının ulu çınarlarından biri olduğuna dikkati çeken Taşdiken, bundan sonra Türkiye'nin hayatını kaybeden her ulu çınarı için Sonsuz Şükran köyünde bir çınar dikeceklerini belirtti.

Taşdiken, ülkenin önemli değerlerinin unutulmaması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti: