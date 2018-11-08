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Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

Sanatçının annesinin Etiler'deki evinden yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve parayı çaldığı öne sürülen 7 şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesinin evinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 5 Kasım'da Beşiktaş Etiler'de, sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faika A'nın (90) yaşadığı evde 1 hafta önce hizmetçi olarak işe başlayan Türkmenistan uyruklu M.M. (40), evden yaklaşık 130 bin dolar, 5 bin avro ve 45 parça halinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Şüpheli kadın daha sonra eşi Ş.H. (45) ile yurt dışına çıkmak üzere Atatürk Havalimanı'na gitti. Türkiye'ye kaçak yollarla geldiği için havalimanından yurt dışına çıkamayacağını anlayan şüpheli, eşiyle birlikte taksiye binerek Ankara'ya hareket etti.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.M'nin Küçükçekmece'deki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 50 bin dolar ve 12 bilezik bulunurken, polis evdeki 5 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada şüpheli M.M. ve kocası Ş.H. de ekiplerin çalışması sonucu Ankara Çankaya'da Esenboğa Havalimanı'na gitmeye çalışırken yolda yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda yaklaşık 20 bin dolar ve 300 gram ağırlığında ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde ve evde yapılan aramalarda, 66 bin dolarla yaklaşık 300 grama yakın altın bulunup sahibine teslim edilirken, evden yaklaşık 1 buçuk milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalındığı belirtildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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