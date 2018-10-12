Sanatçı Nina Simone'un kızı Lila Simone İstanbul'a gelecek

İSTANBUL (AA) - Caz ve blues sanatçısı Nina Simone'un kızı Lisa Simone, dünya çapında övgüler alan iddialı projesi "My World" ile İstanbullu müzikseverlerin karşısına çıkacak.
Annesinden gelen müzik ruhuyla diğer vokallerden ayrılan Simone, 16 Ekim'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.
Dünyanın birçok yerinde konserler veren sanatçıya İstanbul'daki konserde, basgitarda Reggie Washington, davulda Sonny Troupe, gitar ve piyanoda ise Herve Samb eşlik edecek.
Sanatçı, konserinde yeni albümünden "Unconditionally", "Expectations", "I've Leaned", "Hold On", "Ode To Joe" ve "This Place" gibi şarkılara yer verecek.
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