Sanatçı Özer, perküsyondan yankılanan Türk ezgilerini Avrupa'da duyuracak

Avrupa'nın uğrak yerlerinden, İtalya'nın en çok turist çeken bölgesi Capri adasında bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Uluslararası Capri Müzik Festivali, tarihinde ilk defa Türk sanatçıları ağırlayacak. Dünyanın birçok yerinde konser ve eğitim veren vurmalı çalgılar sanatçısı ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer, ünlü piyanist Rüya Taner ile festivalde 21 Ağustos akşamı konser verecek. Capri Müzik Festivali'ndeki konserinin ardından Özer ve Taner, 24 Ağustos akşamı İspanya'nın Morella şehrinde Sonore Müzik Festivali'nde de sahne alacak. Her iki konserde Özer ve Taner'in Türk müziği uyarlamaları, Ulvi Cemal Erkin'in "Zeybek", Sayram Akdil'in "Piyano Parçası No. 6" isimli eserleri, "Çanakkale Türküsü", "Batum Türküsü" gibi Türk müziğinin bilinen eserleri ile Franz Liszt ve Claude Debussy'den eserler seslendirilecek.

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türkiye'nin önde gelen perküsyon sanatçılarından Dinçer Özer ve piyanist Rüya Taner, İtalya ve İspanya'nın önemli turizm rotalarında Türk ve Batı müziğini harmanlayarak müzik rüzgarı estirecek.

- Festivallerdeki ilk Türk sanatçılar

Dinçer Özer, müzik festivali kapsamında davet alarak katıldıkları konserlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya Capri Müzik Festivali ve İspanya Morella Sonore Müzik Festivali'ne çağrılan ilk Türk sanatçılar olmaktan mutlu olduklarını ve bunu önemsediklerini belirterek "Capri ve Morella, Avrupa'nın turizm ve kültür sanatta öne çıkan sayılı yerlerinden. Bu yüzden birçok ülkeden seyirciyle buluşacağız. Bu bir manada dünya turnesi gibi olacak. Bu konserler, Türk müziği eserlerinin ve Türk sanatçıların sesinin duyulması açısından da önemli fırsat." diye konuştu.

Sanatın toplumların üzerindeki birleştirici gücüne ve ülkenin tanıtımına çok katkı sağladığına inandıklarını vurgulayan Özer, "Ülkelerin dostluk bağlarının kuvvetlenmesi, ülkemizin sanattaki seviyesinin ve Türk müziğinin uluslararası platformda tanıtımı adına dünyanın her yerinde konserlerimizin, ülkemiz adına çoğalarak devam etmesini arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Özer ve Taner, geçen yıl Roma'da, Bosna Hersek'te ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde, bu yıl temmuzda ise Slovenya'da düzenlenen Bled Müzik Festivali'nde dinleyicilerin beğenisini kazanmıştı.

