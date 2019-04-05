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Sanatçı Rıza Akın Japon Shimotashiro ile dünya evine girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

Sanatçı Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana’da dünya evine girdiRıza Akın, İstanbul’da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Miho Shimotashiro ile Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlenen Adana’da Hadırlı Mahallesi’ndeki bir portakal bahçesinde nikah kıydı.

Sanatçı Rıza Akın, Japon Miho Shimotashiro ile Adana’da dünya evine girdi
Rıza Akın, İstanbul’da tanıştığı ve evlenmeye karar verdiği Miho Shimotashiro ile Portakal Çiçeği Karnavalı düzenlenen Adana’da Hadırlı Mahallesi’ndeki bir portakal bahçesinde nikah kıydı. Nikah töreninden önce usta sanatçı Menderes Samancılar, Japon gelini temsili olarak bir kişiden istedi. Kız isteme merasiminin ardından nikah törenine geçildi. Akın ile Shimotashiro’nun nikahını Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar kıyarken, çiftin nikah şahitliğini Menderes ve Funda Samancılar ile Doç. Dr. Alper Eken yaptı.
Rıza Akın’ın nikah töreninde Japonların yöresel kıyafetini giydiği görüldü. Shimotashiro, Rıza Akın ile evlendiği için çok mutlu olduğunu söylerken, Akın da Shimotashiro ile evlendiği için mutlu olduğunu, iki kültürün birbirine benzediğini söyledi.
Menderes Samancılar da arkadaşlarına mutluluklar diledi. Nikah törenine ünlü yönetmen ve belgesel yapımcısı Nebil Özgentürk de katıldı.

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