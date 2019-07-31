HABER

Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 01:31 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu.

Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

Büyükçekmece’de bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu. Verdiği konser için Simge’ye teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, konser sırasında 10 bin kişilik yeni bir amfinin müjdesini verdi.

Büyükçekmece’de bu yıl 20’incisi düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından Büyükçekmece’ye gelen binlerce sanat elçisi ve İstanbulluların katılımıyla süren festivalde sanatçı Simge Sağın, Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’nda sahne aldı. Sanatçı Simge’ye ilgi çok büyük olurken amfi tiyatroya sığmayan vatandaşlar konseri dışarıdan izledi. Son zamanların popüler şarkılarını seslendiren Simge’ye Büyükçekmeceliler hep bir ağızdan eşlik etti. Sık sık sevenlerinin yanına giderek sevgi gösterisinde bulunan Simge, bir hayranını sahneye alarak sarılıp albümünü imzaladı.

Konser sırasında sahneye gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sanatçı Simge Sağın’a teşekkür ederek hediye ve çiçek takdim etti. Başkan Akgün birde müjde vererek Büyükçekmece’de 10 bin kişilik yeni bir amfi tiyatronun yapılacağını ifade etti.

“ Bu festival 7 kez üst üste dünyanın en iyi festivali ödülünü aldı ”

Amfide 5 bin dışarıda 20 bin kişinin konseri izlediğini dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “ Gençlerin hepsi sizi bekliyor. Ama dışarıdakileri unutmayın. Bunun beş katı dışarıda var. 3 büyük ekrandan sizi izliyorlar. Ara sıra paslaşın. Burada 5 bin kişi, dışarıda 20 bin kişi var. Biliyorsunuz Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nin 20’incisi. Dünyada herkes biliyor. Herkes buraya geldi. 7 kez de üst üste dünyanın en iyi festival ödülünü aldı. Siz hiçbir şey görmediniz şu ana kadar. Görmek için bizi takip etmeniz lazım. İnşallah seneye 10 bin kişilik bir amfiyi arkada bir yere yapacağız. Projesi hazır “ şeklinde konuştu.

Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

Sanatçı Simge Sağın Büyükçekmecelileri coşturdu

PARTNEROtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen modelOtomobil devi de son modaya uydu! İşte nefes kesen model
Eylem Gülçin Kanık cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendiEylem Gülçin Kanık cinayetinde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi
Suriye sınırına askeri sevkiyatSuriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar: Türk ulusu arkamızdadır

KKTC Başbakanı Tatar'dan Yunanistan Başbakanına: Türk ulusu arkamızdadır, istediğiniz kadar konuşun

Tunceli’de feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Korkunç kaza! Anne-baba-oğul hayatını kaybetti

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Kritik MGK sonrası önemli açıklamalar!

Mevsimlik işçileri taşıyan minibüs devrildi

Feci kaza: Çok sayıda yaralı var

AYM akademisyenlerle ilgili kararının gerekçesini açıkladı

AYM 'barış bildirisi' kararıyla ilgili gerekçesini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.