Sanatçı, sporcu, fenomen... Siyasete girmeye hazırlanıyorlar! İşte sürpriz milletvekili aday adayları

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekilliği aday adaylığında sona yaklaşılırken sürpriz isimler dikkat çekiyor. Spordan sanata, bürokrasiden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok kişi siyasete hazırlanıyor. Yeni yasama yılında Meclis'e girmek isteyenler başvurularını yaptı, renkli isimler "ben de varım" dedi. İşte milletvekilliği yarışında dikkat çeken isimler...
CHP'nin seçim şarkılarını hazırlayan isimlerden biri de olan sanatçı Onur Akın, aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Selçuk Çebi, siyasete girmek için kolları sıvarken; aday adaylığı için harekete geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan fizyoterapisti Ahmet Çotuk da milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da aday adaylığı başvurusunu yaptı.
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve yaptığı sokak röportajlarıyla adından söz ettiren Arif Kocabıyık da İYİ Parti'den aday adayı oldu.
Pek çok dizi ve filmde rol alan Filiz Taçbaş da CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu