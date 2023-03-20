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Sanatçı, sporcu, fenomen... Siyasete girmeye hazırlanıyorlar! İşte sürpriz milletvekili aday adayları

20.03.2023 06:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hızla yaklaşırken, aday adaylığı başvuruları da hız kazandı. Spordan sanata, bürokrasiden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok kişi siyasete girmeye hazırlanırken, aday adaylığı başvurusunda bulundu. Siyasete girmek için kolları sıvayan Onur Akın, Selçuk Çebi, Ahmet Çotuk, Veysel Tipioğlu Arif Kocabıyık ve Filiz Taçbaş bu isimler arasında en çok dikkat çekenler oldu.

Sanatçı, sporcu, fenomen... Siyasete girmeye hazırlanıyorlar! İşte sürpriz milletvekili aday adayları

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için milletvekilliği aday adaylığında sona yaklaşılırken sürpriz isimler dikkat çekiyor. Spordan sanata, bürokrasiden sosyal medya fenomenlerine kadar pek çok kişi siyasete hazırlanıyor. Yeni yasama yılında Meclis'e girmek isteyenler başvurularını yaptı, renkli isimler "ben de varım" dedi. İşte milletvekilliği yarışında dikkat çeken isimler...

ONUR AKIN ADAY ADAYI OLDU

CHP'nin seçim şarkılarını hazırlayan isimlerden biri de olan sanatçı Onur Akın, aday adaylığı için başvuruda bulundu.

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ESKİ DÜNYA ŞAMPİYONU SELÇUK ÇEBİ SİYASETE GİRİYOR

Dünya şampiyonu eski milli güreşçi Selçuk Çebi, siyasete girmek için kolları sıvarken; aday adaylığı için harekete geçti.

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ERDOĞAN'IN FİZYOTERAPİSTİ DE ADAY ADAYI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakınındaki isimlerden biri olan fizyoterapisti Ahmet Çotuk da milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusunda bulundu.

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EMNİYET MÜDÜRÜ ADAYLIK İÇİN İSTİFA ETTİ

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu da aday adaylığı başvurusunu yaptı.

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ARİF KOCABIYIK İYİ PARTİ'DEN ADAY ADAYI

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ve yaptığı sokak röportajlarıyla adından söz ettiren Arif Kocabıyık da İYİ Parti'den aday adayı oldu.

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FİLİZ TAÇBAŞ DA CHP'DEN ADAY ADAYI

Pek çok dizi ve filmde rol alan Filiz Taçbaş da CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu duyurdu

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