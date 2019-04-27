Sanatçı Şükran Zaim'in sergisi 4 Mayıs'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Sanatçı Şükran Zaim'in, karışık teknikte üretilen kolajlarından oluşan "İllüzyon ve Gerçek Arasında" sergisi 4 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kadıköy'deki Fular't Sanat Evi'nde açılan sergide sanatçının 48 eseri yer alacak.

Serginin katalog yazısını kaleme alan sanat tarihçi Nalan Dönmez Yakarçelik, Şükran Zaim'in tüm çalışmalarında insan bedeninin deformasyonlarının gözlemlendiğini belirtti.

"Görülen bedenin deformasyonudur ama ruh bedenden ayrı düşünülebilir mi?" diye soran Yakarçelik, girift figürlerin hayattaki bağlılıkları sembolize ettiğini vurguladı.

Yakarçelik, yağlıboya, akrilik ya da kağıt üzeri karışık teknikte üretilen bu işlerin hikayesinin hep ortak olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sanatçı boyalarla renklendirdiği kağıtları üst üste bindirerek yarattığı lekelerle, kolaj ve desenlerini oluşturur. Triptiklerindeki metal dokular, bireyin kendi soyutlama sonucunda ulaştığı boş bedenleri çağrıştırır. Kaos gibi algılanan her bir ayrıntı, özenle bir araya getirilmiş olup insanın insana mahkumiyetini, bağlılığını ve nihayetinde toparlanıp kendine gelişini anlatır. Hayallere giden yolda sancılar, yanılsama ve tükeniş... Her yolculuk sonunda biçim değiştirme ve yenilenme söz konusudur. İnsanın sosyal bağlarının kopuşu yanında, birbirine hayali zincirlerle sıkı sıkıya bağlanışı ressamın kafasını kurcalar. Çok katmanlı desenlerinde ana tema, insanın düşleri uğruna kendini tüketmesi ve bu uğurda çevresini de hoyratça harcamasıdır. Alt tema ise kendini ve etrafını yiyip bitiren insanın yalnız kalmaya tahammülsüzlüğüdür.