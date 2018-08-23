HABER

Sanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:34 | Son Güncelleme

YÖNETMEN, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yaşamını yitirdi.

Sanatçı Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - YÖNETMEN, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yaşamını yitirdi. Ata Tamer Karacaoğlu, babasının 3 yıl önce Şehir Tiyatroları'ndan koparıldığını savunarak, bu nedenle camiaya küskün olarak hayata veda ettiğini söyledi. Ata Tamer Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları önünde törene izin vermediklerini belirtti.
Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaz aylarını geçirdiği Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde, dün saat 22.00'de yaşamını yitirdi. Son nefesinde babasının yanında bulunduğunu belirten Ata Tamer Karacaoğlu, çok üzgün olduklarını, Türkiye'de çok önemli değerin yitirildiğini söyledi.
Babasının tiyatroya 60 yılını verdiğini ve 3 yıl önce de Şehir Tiyatroları’ndan koparıldığını kaydeden Ata Tamer Karacaoğlu, "Babam, 'Ben sahnede öleceğim' diyordu; ancak 60 yılını verdiği tiyatro sahnesinden 3 yıl önce koparıldı. Şehir Tiyatroları'ndan ayağını kestiler. O yüzden tiyatro camiasına ve hayata küstü. Sağlığı son derece iyiydi; ancak son 3 yılda çöktü. Son 1 haftadır yemek dahi yemiyordu. Tiyatro camiasına küskün olarak hayata veda etti" dedi.
İstanbul'da Şehir Tiyatroları önünde veda töreni düzenlenmesi için teklif geldiğini; ancak bunu babasının küskünlüğü nedeniyle kabul etmediklerini belirten Ata Tamer Karacaoğlu, "Babam ve annem Nurten Karacaoğlu İstanbul’da yaşıyorlar. Yazları ise 6 ay benim de sürekli yaşadığım Altınoluk'taki kendi yazlıklarına gelerek burada kalıyorlar. Mayıs ayından bu yana da Altınoluk’taydılar. Veda töreni için cenazenin İstanbul’a gitmesini istemedik" diye konuştu.
Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Altınoluk Camii'nde kılınacak namazın ardından Altınoluk'ta toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdiUşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi
Yakın Doğu Üniversitesi 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” için çalışmalara başladıYakın Doğu Üniversitesi 3. Güneş Enerjili Araba “RA30” için çalışmalara başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

ABD-Türkiye geriliminde Beyaz Saray kaynakları'ndan dikkat çeken ifade!

Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

Balıkesir'de kahreden an! Cenazeleri birer birer böyle çıkardılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Uşak'tan çok acı haber! 4 kişi boğularak can verdi

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bakanlık görevlisini girdiği apatmanda kabusu yaşadı!

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Bodrum'daki lahmacun fiyatlarına Mehmet Nuri Ersoy da isyan etti! 'İzin vermeyeceğiz'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Firari binbaşıya çağrı! 'Oğlum teslim ol'

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Toron Karacaoğlu kimdir? Toron Karacaoğlu vefat etti!

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

Süper Loto sonuçları 23 Ağustos / Milli Piyango 566. Süper çekilişi sonucu Loto (MPİ canlı çekiliş izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.