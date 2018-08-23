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SANATÇI TORON KARACAOĞLU HAYATINI KAYBETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:07 | Son Güncelleme

Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT(Balıkesir)YÖNETMEN, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yaşamını yitirdi.

Haber-Kamera Fatih Emrah ERDOĞAN EDREMİT(Balıkesir)YÖNETMEN, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu (87), yaz tatilini geçirdiği Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde yaşamını yitirdi. Ata Tamer Karacaoğlu, babasının 3 yıl önce Şehir Tiyatroları'ndan koparıldığını savunarak, bu nedenle camiaya küskün olarak hayata veda ettiğini söyledi. Ata Tamer Karacaoğlu, Şehir Tiyatroları önünde törene izin vermediklerini belirtti.Usta yönetmen, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Toron Karacaoğlu, yaz aylarını geçirdiği Edremit'in Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde, dün saat 22.00'de yaşamını yitirdi. Son nefesinde babasının yanında bulunduğunu belirten Ata Tamer Karacaoğlu, çok üzgün olduklarını, Türkiye'de çok önemli değerin yitirildiğini söyledi. Babasının tiyatroya 60 yılını verdiğini ve 3 yıl önce de Şehir Tiyatroları'ndan koparıldığını kaydeden Ata Tamer Karacaoğlu, Babam, 'Ben sahnede öleceğim' diyordu; ancak 60 yılını verdiği tiyatro sahnesinden 3 yıl önce koparıldı. Şehir Tiyatroları'ndan ayağını kestiler. O yüzden tiyatro camiasına ve hayata küstü. Sağlığı son derece iyiydi; ancak son 3 yılda çöktü. Son 1 haftadır yemek dahi yemiyordu. Tiyatro camiasına küskün olarak hayata veda etti dedi. İstanbul'da Şehir Tiyatroları önünde veda töreni düzenlenmesi için teklif geldiğini; ancak bunu babasının küskünlüğü nedeniyle kabul etmediklerini belirten Ata Tamer Karacaoğlu, Babam ve annem Nurten Karacaoğlu İstanbul'da yaşıyorlar. Yazları ise 6 ay benim de sürekli yaşadığım Altınoluk'taki kendi yazlıklarına gelerek burada kalıyorlar. Mayıs ayından bu yana da Altınoluk'taydılar. Veda töreni için cenazenin İstanbul'a gitmesini istemedik diye konuştu. Toron Karacaoğlu'nun cenazesi, yarın öğle vakti Altınoluk Camii'nde kılınacak namazın ardından Altınoluk'ta toprağa verilecek.

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