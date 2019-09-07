HABER

Sanatçı Turgay Tanülkü, doğduğu yer olan Uşak’ta çocuklara hediye dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 15:40 | Son Güncelleme

Kimsesizlerin babası olarak anılan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü doğduğu yer olan Uşak’a gelerek kimsesiz çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü doğup büyüdüğü yer olan Uşak’a gelerek kimsesiz çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Sanatçı Turgay Tanülkü, doğduğu yer olan Uşak’ta çocuklara hediye dağıttı

Kimsesizlerin babası olarak anılan ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü doğduğu yer olan Uşak’a gelerek kimsesiz çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti.
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Turgay Tanülkü doğup büyüdüğü yer olan Uşak’a gelerek kimsesiz çocuklara kırtasiye malzemeleri hediye etti. Türkiye Diyanet Vakfı’nın ‘Dünyayı İyilik Değiştirecek’ sloganıyla düzenlediği 5.Uluslararası İyilik Ödülleri’nde aldığı ödül hakkında da açıklamalarda bulunan Turgay Tanülkü "İyilik göreceli bir şeydir. Ödül almak için iyilik yapmanın bir anlamı yok tabi, çünkü kabahatte, sevapta gizli olmasından yanayız. Ama maalesef ortaya çıkıldı ödül verildi. Bu ödülü ben ülkemin insanlarına armağan ediyorum. Çünkü bu ülkede olmaktan gurur duyuyorum. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Merhaba demeyi unuttuk, bir birimize merhaba dersek, dünya barışını elde ederiz" dedi.

“Uşaklıların bende hakkı çoktur”
Tanülkü doğup büyüdüğü yer olan Uşak hakkında, "İnsanımı seviyorum, çünkü ben bu sokaklarda büyüdüm. 7, 8 yaşında simit satmayla başladım bu sokaklarda, sonra gazete sattım. Uşaklıların bende hakkı çoktur, duruşumuzu onlara borçluyuz. Bu şehir bana abilik, babalık yaptı, bunu hiç bir zaman unutmayacağım" diye konuştu.

Sanatçı Turgay Tanülkü, doğduğu yer olan Uşak’ta çocuklara hediye dağıttı

Sanatçı Turgay Tanülkü, doğduğu yer olan Uşak’ta çocuklara hediye dağıttı

Sanatçı Turgay Tanülkü, doğduğu yer olan Uşak’ta çocuklara hediye dağıttı

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Ağaran Şelalesi yine taştıAğaran Şelalesi yine taştı
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gençlere seslendiAK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş gençlere seslendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

Dünyanın konuştuğu olayda yeni gelişme! Bu fotoğraf paylaşıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

AK Parti'den 'Yenikapı' açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin 29 Ekim'de açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den Mansur Yavaş'a tepki!

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Son dakika: Mardin'de çıkan çatışmada İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mahkemenin kararı avukatı gözyaşlarına boğdu

Mahkemenin kararı avukatı ağlattı! Arkadaşı ise bayıldı

Feci kaza! kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü, 3 yaralı

Korkunç kaza! Kafa kafaya girdiler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.