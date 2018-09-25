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Sanatçı Yakup Yavru hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Adana'da düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali'ne katılan Yavru, geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi

Adana'ya, 25. Uluslararası Adana Film Festivali etkinliklerine katılmak için gelen oyuncu Yakup Yavru 66 yaşında hayatını kaybetti.

Dün gece festival kapsamında gerçekleştirilen "Onur Ödülleri" törenine katılan Yavru, daha sonra konakladığı otele gitti.

Burada rahatsızlanan Yavru, kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Yavru, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, Yavru'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle festival kapsamında düzenlenecek bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana Yakup Yavru

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