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Sanatçı Yılmaz, Aluçdağı zirvesinde okurlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 16:32 | Son Güncelleme

Opera sanatçısı Ali Yılmaz, anılarından esinlenerek yazdığı "Mizah Anlatım" isimli hikaye kitabının imza gününde okurlarıyla buluştu

Opera sanatçısı Ali Yılmaz, "Mizah Anlatım" isimli kitabının imza gününde ilginç bir etkinliğe imza attı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü opera sanatçısı Yılmaz, hobi amacıyla çıktığı Çamlıdere Aluçdağı'ndaki doğa yürüyüşü etkinliğini, grup rehberi Hüseyin Aydos'un sürpriziyle "Mizah Anlatım" isimli kitabının imza gününe dönüştürdü.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüyüşün ardından dağın zirvesine çıktıkları sırada Aydos'un sürpriziyle karşılaştığını ve kendisine "Burada bir imza günü yapacağız." dediğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bir anda kitabı çıkardı. Tabii ben şok oldum. Benim için inanılmaz bir keyifti. Orada imza töreni düzenledi. Zaten yürüyüş bittikten sonra aşağıya indiğimizde, bir yerde oturup kitaplarımı imzalarım diye yanımda götürmüştüm. Orada Bilkent Üniversitesinden öğrenci arkadaşlar da vardı, ilgi gösterdiler. Çok keyifli dakikalar yaşadık."

Bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, doğa yürüyüşünün imza günü etkinliğine dönüşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Opera sanatçısı Ali Yılmaz

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