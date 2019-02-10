Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temelini attığı yeni AKM'yi değerlendirdi

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’nın katılımıyla gerçekleşen Taksim Meydanı’ndaki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) temel atma törenine katılan bazı sanatçılar, projeyi değerlendirdi.

Temel atma töreni sonrası basın mensuplarına yeni Atatürk Kültür Merkezi projesini değerlendiren Orhan Gencebay, "Bugün çok sevinçli bir günümüz. Atatürk'ümüze layık, ülkemize layık dünya çapında bir projenin temeli atıldı. Biz de şahit olduk. Son derece güzel bir gün. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 10-15 yıldan beri birtakım dedikodular vardı, onların hepsinin bittiğini görüyoruz. Bugün çok somut bir şekilde gerçekleri gördük. Ben 10-15 yıl evvelinden beri çok üzülüyordum şimdi son derece sevinçliyim. Sanırım tüm sanat camiasındaki arkadaşlar da son derece sevinçliler. Projeyi çok beğendim. Hem dünya çapında bir proje hem de Atamıza layık, ülkemize layık bir proje hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ALGÖZ : AVRUPA’NIN DA ÖNEMLİ KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ OLACAK

Sinema ve Tiyatro oyuncusu Zafer Algöz ise yeni yapılacak AKM'nin sadece Türkiye için değil Avrupa için de önemli kültür ve sanat merkezi olacağını belirterek, şöyle konuştu: