Sanatçılar Emine Bulut’un kızına destek için şarkılarını seslendirdi

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Çeşme ilçesindeki Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatçı Zeynep Bastık ve 13 sanatçı konuğu, Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un geride kalan kızı F.B.V.'ye yardım amacıyla konser düzenledi. Konserde konuşan Zeynep Bastık, “Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız. Kadın cinayetlerini bitirmek, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabiliriz” dedi.

İzmirli sanatçı Zeynep Bastık, 13 sanatçı konuğu ile Kırıkkale’de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un geride kalan kızı F.B.V.'ye destek olmak amacıyla konser düzenledi. Maddi gelirinin tümü küçük kız çocuğunun eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlanacak olan konsere binlerce duyarlı vatandaş katıldı. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen konserde sanatçı Bastık’a sahnede Anıl Piyancı, Aybüke, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen, Yase eşlik etti. 6 bin İzmirlinin tıka basa doldurduğu konser alanında, sanatçılar şarkılarını başta Emine Bulut olmak üzere Türkiye’de şiddet gören, cinayete kurban giden kadınlar ve geride kalan çocukları için söyledi. Seyircilerin bir yandan duygulanıp bir yandan da keyifli anlar yaşadığı konserde konuşan Zeynep Bastık şunları söyledi:

"Öncelikle bugün burada bir sürü güzel yürek, bir sürü güzel insan toplandık. İyi ki geldiniz, iyi ki buradayız. Bu gece burada bir müzik etkinliğinden çok, Emine Bulut’un yaşadığı vahşeti kınamak, geride bıraktığı kızına destek olmak için, geleceği için toplandık. Fakat sadece onlar için de burada değiliz. Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız. Kadın cinayetlerini bitirmek mümkün, Emineleri kurtarmak, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabiliriz. Bizim için tek bir konser değil bu, kadın cinayetleri konusunda canhıraş çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğimiz bir sürecin başlangıcı aslında. Şiddet gören kadınlara ve ailesini kaybeden tüm çocuklara söylemek istediğimiz şey; Asla yalnız yürümeyecekleri. Toplum ve erkek baskısına boyun eğmeyen kız çocuklarından ve kadınlardan inşa edeceğimiz yeni bir toplum için çalışmaya ve konuşmaya devam edeceğiz.”