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Sanatçılar gençleri uyuşturucu konusunda uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

Yeşilay'ın "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" dolayısıyla Kadıköy'de düzenlediği etkinlikte, sanatçılar gençlere uyuşturucunun zararları hakkında uyarıda bulundu - Şarkıcı Aydilge: - "Uyuşturucu maddeler, alkol, sigara bizi havalı kılmıyor. Bizi özel kılan şey, kendi değerlerimiz, kendimiz olmak"

İSTANBUL (AA) - Yeşilay, 26 Haziran "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü" dolayısıyla sanatçıların katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kadıköy Rıhtım'da düzenlenen etkinlikte Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) çalışanları ve gönüllüleri, zararlı alışkanlıklara karşı broşür dağıttı.

Yeşilay destekçisi sanatçılar Aydilge, Bahadır Tatlıöz, Melikzade Çinare ve Burak Arslan da alanda kurulan duvara, günün anlamına dair mesajlar yazarak, gençleri uyuşturucunun zararlarına karşı uyardı.

Şarkıcı Bahadır Tatlıöz, yaptığı açıklamada, uyuşturucu ve kötü alışkanlıklarla mücadele için her zaman sivil toplum kuruluşlarına katkıda bulunmaya çalıştığını söyledi.

Güzel bir dünya için tüm zararlı alışkanlıklardan kurtulmak gerektiğini ifade eden Tatlıöz, şunları kaydetti:

"Gelecek hayatın ve dünyanın, sağlıklı beyinlerin sayesinde düzen ve refah içerisinde yaşayacağına inanıyorum. Sağlıklı beyinler için de sağlıklı yaşam gerekiyor. Sağlıklı yaşamı sürmek için ise zararlı alışkanlıklardan uzak durmak gerekiyor. Bütün genç kardeşlerime sağlıklı bir yaşam diliyorum. Çevrelerinde uyuşturucu, alkol gibi zararlı alışkanlıklarla ilgili bağımlılık yaşayan kişilere fayda sağlamak için birebir mücadele etmek gerekiyor. Her şeyi Yeşilay ve diğer kurumlara bırakmamalıyız. Bizim de yapabileceğimiz çok şeyler olabilir. Sadece sohbet ederek bile bir şeyleri değiştirebiliriz."

- "Sanat bizi iyileştiriyor"

Sanatçı Aydilge de yıllardır müziği araç olarak kullanıp gençleri uyuşturucu ve bağımlılık konusunda duyarlı olmaya çağırdığını dile getirdi.

Hayatı boyunca alkol, uyuşturucu ve sigara gibi zararlı maddelerden uzak durduğunu vurgulayan Aydilge, "Uyuşturucu maddeler, alkol, sigara bizi havalı kılmıyor. Bizi özel kılan şey, kendi değerlerimiz, kendimiz olmak. Hayvansever, çevreci, kendi işini layığıyla yapan bir insan bence çok daha havalı." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda sanat camiasının uyuşturucuya yatkın gözüktüğü şeklinde bir algı olduğunu anlatan Aydilge, "Ben bu algıyı yıkmak için ve sanatla ilgilenmekten çocuklarını alıkoyan aileleri bu yöndeki tutumlarından vazgeçirmek, sanatın iyileştirici gücünü anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki bakın benim gibi gerçekten bunun mücadelesini veren, bu konuda farkındalık yaratmaya çabalayan müzisyenler, sanatçılar da var. O yüzden çocuklarını gönül rahatlığıyla, hiç çekinmeden sanatla ilişkilendirsinler. Çünkü sanat bizi iyileştiriyor. Hatta Yeşilay'ın da son derece önem verdiği konulardan birisi, uyuşturucu bağımlılığının giderilmesinde, sonlandırılmasında, müzik ve sanat çok önemli bir yer tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Melikzade Çinare ise zararlı maddeler dahil birçok şeye karşı bağımlı olmanın iyi bir şey olmadığını, insanın iradesiyle, güçlü şekilde durarak buna karşı koyması gerektiğini bildirdi.

Burak Arslan da Yeşilay'ın hemen her etkinliğine katılmaya çalıştığını aktararak, her alanda bağımlılıkla etkin mücadelenin önemli olduğunu vurguladı.

Alanda danışmanlık için özel görüşme alanı oluşturulan etkinlikte, Yeşilay gönüllüsü gençler mobil bilgi yarışması düzenledi.

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26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Aydilge Yeşilay Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)

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