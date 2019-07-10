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Sanatçılar, Muş'un güzelliklerini tuvale yansıtacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneğinin "10. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 20 ülkeden Muş'a gelen 50 sanatçı, kentin güzelliklerini resmedecek - Muş Valisi İlker Gündüzöz: - "Burada 20 ülkeden gelen dünya sanatçıları resim çalışması yapıyorlar. İnşallah kentimiz sanatla turizmle bundan sonra daha sık anılacaktır"

Femin Art Uluslararası Kadın Sanatçılar Derneği'nin "10. Uluslararası Sanatçı Buluşması" etkinliği kapsamında 20 ülkeden 50 sanatçı Muş'a geldi.

Tarihi Murat Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğin açılış programına katılan Vali İlker Gündüzöz, 20 ülkeden kente gelen sanatçıların, Murat Nehri üzerindeki tarihi Murat Köprüsü ile kentin farklı renklerini tuvale yansıtacağını söyledi.

Sanatın birleştirici bir güce sahip olduğunu belirten Gündüzöz, şunları kaydetti:

"Dünyanın kardeşliğe, huzura ihtiyacı var. Alparslan'ın memleketi Muş'ta, Anadolu kapısında böyle uluslararası bir etkinliğe dünya sanatçılarıyla imza atmaktan Muş Valiliği olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Muş bir huzur kenti. Burada 20 ülkeden gelen sanatçılar resim çalışması yapıyor. İnşallah kentimiz sanatla, turizmle bundan sonra daha sık anılacaktır. Bu etkinlik bölgemiz için çok önemli."

Dernek Başkanı Şükran Üst ise sanatçıların eserlerini burada sergileyeceklerini bildirerek, "Muş gerçekten çok güzel ve huzurlu bir il. Ülkemizin ne kadar huzurlu olduğunu da bizzat yaşayarak gördük." ifadesini kullandı.

Gündüzöz, konuşmaların ardından, ilk resim çizimi ve boyamayı yaparak etkinliğin startını verdi.

Programa, Vali Gündüzöz'ün eşi Meşide Gündüzöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve vatandaşlar katıldı.

Vali Gündüzöz'ün eşi Meşide Gündüzöz'ün girişimleri sonucu kente gelen 50 sanatçı, etkinlik kapsamında 3 gün boyunca kentin tarihi ve turistik yerlerinin resimlerini çizecek.

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Anahtar Kelimeler:
muş resim sanatçı Uluslararası ülke

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