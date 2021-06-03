Sanatçılar Sahneye Dönmek İstiyor

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle zor günler yaşayanların arasında müzisyen ve sahne sanatçıları da bulunuyor. Canlı müzik yapılan mekanlarda uygulanan saat kısıtlaması nedeniyle binlerce müzisyen ve sahne sanatçısı, bu süreçte mesleğini icra edemedi. Diyarbakırlı sanatçılar da bu sürecin sıkıntılarından paylarına düşeni aldı.

Diyarbakırlı sanatçılar, sahnelere geri dönmek amacıyla bir basın açıklaması yaparak, yetkililere seslendi. Sanat Sokağı’nda açıklama yapmak isteyen sanatçılara polis önce izin vermedi. Polis, Valilik kararı gereği başka bir noktada açıklama yapılmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından açıklamaya izin verildi.

Siyah elbiseler giyerek açıklamaya katılan sanatçılar adına konuşan Engin Derya, mesleklerini icra ettikleri saatlerin, yasaklara denk geldiğini söyledi. Müzisyen ve sahne sanatçılarının görmezden gelindiğini söyleyen Derya, “Bu sektörlerin aktif başlama saati, mesailerin değiştiği, kapanış saatine denk gelmektedir. Ne yazık ki müzik, sahne sanatçıları görmezden geliniyor, yaşam hakkı kısıtlanıyor. İntihar ve buhranın daha fazla olmamasını dilerken yetkililerden bu konuda acil çözüm üretmesini bekliyoruz. Yetkili merciler acilen müzik sektörünü destekleyici karar ve uygulamalarla sahne çalışanlarına sahip çıkmalıdır” dedi.