Sanatçılar Sahneye Dönmek İstiyor

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle zor günler yaşayanların arasında müzisyen ve sahne sanatçıları da bulunuyor. Canlı müzik yapılan mekanlarda uygulanan saat kısıtlaması nedeniyle binlerce müzisyen ve sahne sanatçısı, bu süreçte mesleğini icra edemedi. Diyarbakırlı sanatçılar da bu sürecin sıkıntılarından paylarına düşeni aldı.
Diyarbakırlı sanatçılar, sahnelere geri dönmek amacıyla bir basın açıklaması yaparak, yetkililere seslendi. Sanat Sokağı’nda açıklama yapmak isteyen sanatçılara polis önce izin vermedi. Polis, Valilik kararı gereği başka bir noktada açıklama yapılmasını istedi. Yapılan görüşmelerin ardından açıklamaya izin verildi.
Siyah elbiseler giyerek açıklamaya katılan sanatçılar adına konuşan Engin Derya, mesleklerini icra ettikleri saatlerin, yasaklara denk geldiğini söyledi. Müzisyen ve sahne sanatçılarının görmezden gelindiğini söyleyen Derya, “Bu sektörlerin aktif başlama saati, mesailerin değiştiği, kapanış saatine denk gelmektedir. Ne yazık ki müzik, sahne sanatçıları görmezden geliniyor, yaşam hakkı kısıtlanıyor. İntihar ve buhranın daha fazla olmamasını dilerken yetkililerden bu konuda acil çözüm üretmesini bekliyoruz. Yetkili merciler acilen müzik sektörünü destekleyici karar ve uygulamalarla sahne çalışanlarına sahip çıkmalıdır” dedi.
Sanatçılar açıklamanın ardından tepkilerini alkışlarla dile getirdi.
Açıklamaya katılan sanatçılar yaşadıklarını ve beklentilerini VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Sanatçılardan Stera Demir, müzisyenlerin evlerine ekmek götüremediğini söyledi. Günlük kazanan sektör olduklarını vurgulayan Demir, “Pandemi süreci başladığından beridir ilk önce müzisyenler, sanatçılar gözden çıkarıldı. Uzun süre sahne yapamıyoruz, yapsak bile kısıtlı zamanlar dilimde yapabiliyoruz. Bir çoğumuz yapamadı, birçoğumuz belki bir saat diliminde yapabildi. Ama çoğu müzisyen eve ekmek götüremedi. Sonuçta biz günlük kazanç elde eden sektör olduğumuz için çalışmadığımızda evimize ekmek götüremiyoruz” diye konuştu.
Sanatçı Şoreş Devrim Açıkgöz ise yetkililerin müzisyen ve sanatçıları görmezden geldiğini ifade etti. Şimdiye kadar 102 sanatçının intihar ettiğini söyleyen Açıkgöz, şöyle konuştu: “Neredeyse bir buçuk yıldır müzisyenler ve sahne sanatçıları çalışmıyorlar ve evlerine ekmek götüremiyorlar. Bununla ilgili hükümetin kör, sağır ve dilsizi oynadığını biliyoruz. Sesimizi duymuyorlar ve sürekli bizi es geçiyorlar. Sesimizi duyurmak için buradayız. İleriki zamanlarda taleplerimize cevap vermezlerse daha farklı eylemlerde bizi görebilirsiniz.”
1 Haziran’dan sonra yürürlüğe giren yeni önlemler kapsamında birçok mekanın müşteri kabul etmesine saat 21’e kadar izin verildi. Ancak genelgede sanatçılar için net bir ifade yer almadı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ise "Müzik Susmasın" sloganıyla başlattığı proje kapsamında müzik emekçilerine 3 bin lira destek verileceğini duyurdu.