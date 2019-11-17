Sanatçılar Yıldız Kenter için hastaneye geldi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Tiyatrosu'nun usta ismi Yıldız Kenter'in ölüm haberini alan ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Haberi alan, Müjdat Geze ve Mustafa Alabora, Yıldız Kenter'in hayatını kaybettiği hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi.

Akciğer rahatsızlığından dolayı iki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, önceki gün fenalaşarak Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Kenter'in bugün saat 19.00 sıralarından hayatını kaybetmesinin ardından ünlü isimler hastaneye gelmeye başladı. Hastaneye ilk gelen isimler Müjdat Gezen ve Mustafa Alabora oldu. Hastaneye gelerek aileye başsağlığı dileyen usta ismiler, hastane çıkışında açıklamalarda bulundu.

GEZEN, "58 YILDIR BERABERİZ"

Ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen, Kenter'le 58 yıldır tanışık olduklarını belirterek, “Böyle zamanlarda konuşulacak sözcükler azdır ve klasiktir, üzgünüz diye. Mustafa Alabora ile benim hayatımdaki yeri çok farklı. Çünkü gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara'dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm ya, konuşamıyorum. Ben de çok anıları var, benim tiyatronun içinde iki salon var, bir tanesi Yıldız Kenter Salonu, geçen sene Mustafa, o, ben kutlama yaptık evinde. Onun 91'inci yaşını kutladık. Benim üzerimde çok emeği vardır. İçim çok buruk, çünkü her hafta telefonla konuşuyordum onunla, iki haftadır konuşamıyordum. Görüşüyorduk biz. Doğum gününde beraberdik. Mustafa, o, ben birlikte çekilmiş fotoğraflarımız var. Şuuru yerindeydi, herkesi hatırlıyordu. Eğlendi. Geçen sene bu zamanlardı. Ama onu kaybetmek, Türk Tiyatrosu için değil, bütün dünya için çok önemli bir sanatçıydı. Yabancı dilde oyunlar oynamış bizim sanatçılarımız var ama Yıldız Kenter'in durumu başkaydı. Kilyos'taki Müşfik abinin, erkek kardeşinin bulunduğu mezarlığa gömerken çok acı çekeceğiz. Ben Kilyos'ta oturuyordum, beraberdik Yıldız Hocayla. Şimdi onu oraya götürmek çok ağır geliyor. Anlatamayacağım kadar ağır geliyor. Bizim üzerimizde çok emeği vardır. Emek çok kutsaldır. Onu unutmayacağız" dedi.

MUSTAFA ALABORA, "DÜNYA ÇAPINDA BİR OYUNCUYDU"

Mustafa Alabora ise, “Müjdat kadar eski bir tanıdığım ama benim bir farkım var. Ben onun tiyatrosunda 4 sene oynadım. Ne denilebilir ki? Sadece şu denilebilir: Her insan yaşamı boyunca keşke topluma bu kadar faydalı olabilse. Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu. Birçok ödülü var" diye konuştu.

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