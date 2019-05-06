"Sanatım yaşadıklarımın samimi bir iz düşümü"

İSTANBUL (AA) - Ünlü neyzen Mercan Dede, "Çoğu zaman eserlerimde bir imza, isim yok. Çünkü zaten eserin sanatçının imzası olduğunu düşünüyorum. Benim sanatım yaşadıklarımın elden geldiğince samimi bir iz düşümü olarak algılanmasıdır." dedi.

Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Ramart Platform tarafından organize edilen Deneyim Aktarım Platformları'na Mercan Dede konuk oldu.

Ramart Platform 2019 küratörü Beste Gürsu'nun yönetiminde gerçekleşen söyleşi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Hipodrom'da yapıldı.

Dede, söyleşinin başlığının "Yaşam Sanatı" olduğunu hatırlatarak, "Bu başlığı seçmemizin bir sebebi, ben kendimi hiçbir zaman sanatçı olarak görmedim, görmüyorum da... Ne müzik ne de güzel sanatlarda... Çünkü sanatın başka bir kategori olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunun çoğu zaman tevazudan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyor, tevazuyla da ilgili değil. Gerçekten sanat kavramıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Birine 'Neden nefes alıyorsun?' diye sormuyorsunuz. Nefes almak yaşamın bir parçası. Sanat da benim için öyle. Kendinizi gördüğünüz keşfettiğiniz bir ayna işlevi olduğunu düşünüyorum sanatın." ifadelerini kullandı.