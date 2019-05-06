HABER

"Sanatım yaşadıklarımın samimi bir iz düşümü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 23:00 | Son Güncelleme

Sanatçı Mercan Dede, bu yıl ilk defa gerçekleştirilen "Ramart Platform" kapsamında gerçekleştirilen Deneyim Aktarım Platformları'na konuk oldu

İSTANBUL (AA) - Ünlü neyzen Mercan Dede, "Çoğu zaman eserlerimde bir imza, isim yok. Çünkü zaten eserin sanatçının imzası olduğunu düşünüyorum. Benim sanatım yaşadıklarımın elden geldiğince samimi bir iz düşümü olarak algılanmasıdır." dedi.

Sanata yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlayan Ramart Platform tarafından organize edilen Deneyim Aktarım Platformları'na Mercan Dede konuk oldu.

Ramart Platform 2019 küratörü Beste Gürsu'nun yönetiminde gerçekleşen söyleşi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi Hipodrom'da yapıldı.

Dede, söyleşinin başlığının "Yaşam Sanatı" olduğunu hatırlatarak, "Bu başlığı seçmemizin bir sebebi, ben kendimi hiçbir zaman sanatçı olarak görmedim, görmüyorum da... Ne müzik ne de güzel sanatlarda... Çünkü sanatın başka bir kategori olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunun çoğu zaman tevazudan kaynaklanan bir şey olduğunu düşünüyor, tevazuyla da ilgili değil. Gerçekten sanat kavramıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Birine 'Neden nefes alıyorsun?' diye sormuyorsunuz. Nefes almak yaşamın bir parçası. Sanat da benim için öyle. Kendinizi gördüğünüz keşfettiğiniz bir ayna işlevi olduğunu düşünüyorum sanatın." ifadelerini kullandı.

Sanat eseriyle sanatseverin arasına girilmemesi gerektiğini dile getiren Mercan Dede, "Çoğu zaman eserlerimde bir imza, isim yok. Çünkü zaten eserin sanatçının imzası olduğunu düşünüyorum. İnsanları sanat eserleriyle baş başa bırakmayı seven birisiyim. Benim sanatım yaşadıklarımın elden geldiğince samimi bir iz düşümü olarak algılanmasıdır." diye konuştu.

- "Esas sanat yaşam"

Sanatçı, "Dünya" albümünün kapağında, gittiği ülkelerde çektikleri fotoğraflardan oluşan bir resim olduğunu kaydederek, "Bu da yaşamın o anlamda iz düşümü. O yüzden 'yaşama sanatı' diyorum. Çünkü bence esas sanat yaşamın, hayatın kendisi." açıklamasını yaptı.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Mercan Dede, bu süreçte "sanatın, insanları birleştiren son ortak dil olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Mercan Dede, Suriye ve Afrika gibi ülkelerde görülen sıkıntılara ve insan yaşamındaki dertlerin varlığına işaret ederek, "Bazen zor, daha fırtınalı ama kalp çarptığı sürece umut var. Umut olduğu sürece aslında sorumluluk da var. Ben bu sorumluluğun, hayata her şeye rağmen bize verdikleri için teşekkür etmek olduğunu düşünüyorum. Teşekkür, sözle değil eylemle yapılabilecek bir şey. Sanatçı, bunu sanatıyla ifade edebilmeli." şeklinde konuştu.

Ramart Platform, geçmişin bilinciyle sanatta günceli yakalamak adına 22 ülkeden, farklı disiplin ve jenerasyondan 99 sanatçıyı "Fecr" sergisiyle İstanbul, Türk ve İslam Eserleri Müzesinde bir araya getirdi.

Söyleşiler, Deneyim Aktarım Platformu ve Performans Platformu kapsamında ziyaretçileri sanatçılarla buluşturan sergi, 12 Mayıs'a kadar ziyarete açık kalacak.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Tarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındıTarihi Ulu Cami’de 60 yıl sonra ilk namaz kılındı
Aydın'a şehit ateşi düştüAydın'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mercan Dede Ramart Platform sergi söyleşi

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

YSK'dan AK Parti'nin KHK'lılarla ilgili itirazı hakkında karar

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK açıklaması!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Son dakika: Erzurum'da kaybolan Furkan Yiğit'ten acı haber

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YSK'dan kanuna aykırı görevlendirme yapanlar hakkında suç duyurusu kararı

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

MHP Başkanlık Divanı'ndan YSK'nın İstanbul kararına ilişkin ilk açıklama

MHP'den YSK'nın kararına ilk açıklama!

Aslında “Seçim Sandığımız”

Aslında “Seçim Sandığımız”

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi açıkladı: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Dışişleri Bakanlığı,Ermeni teröristin cenazesinin kalıntılarının Erivan'da gömülmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.