"Sanatımla Türkiye'yi temsil etmek istiyorum"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Yaklaşık 4 yıldır Türkiye'de yaşayan Suriyeli sanatçı Hisham Magik, eserlerinde kullandığı tekniğe ilişkin, "Türk ve Arap el sanatları içerisinde kullanılan motifleri, desenleri birbirine harmanlayarak kendime özgü bir süsleme sanatı ortaya çıkardım." dedi. İlk olarak mobilya dekorları yaparak işe başlayan ahşap süsleme sanatçısı Magik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğinin sanat eserleri üretmesine katkılarını anlattı. Hisham Magik, Lübnan'da başladığı ve 2 yılın ardından Türkiye'de devam ettiği ahşap süsleme sanatını yaparken yoğunlukla Osmanlı sanatlarında kullanılan motifleri nakşettiğini söyledi. Ahşap mobilya, tablo, ayna, sandalye, masa ve saat gibi eşyaların üzerine kabartma tekniğiyle süsleme yapan Magik, daha önce Halep'te ve Dubai'de de sanatını icra ettiğine işaret ederek, eserlerini yaşadığı ülkenin kendine özgü modasına uygun şekilde hayata geçirdiğini aktardı. Suriyeli sanatçı, eserlerinde uyguladığı kabartma ahşap tekniğinin bin 300 yıllık bir geçmişi olduğunun altını çizerek, "Aslında bu sanat, çok meşhur ve nadir bir sanat dalıdır dünyada. Kalıp kullanılmaz. Ben süsleme yaptığım kabartmayı 4 farklı maddeden yapıyorum. Dört farklı bitkiden elde edilen bir karışım. Biz buna 'nebat' adını veriyoruz." diye konuştu.

- "Bu sanatı herkese öğretmek istiyorum" Kabartma tekniğini yaptıktan sonra boyama olarak eserlerinde akrilikle zeytinyağı karışımı kullandığını söyleyen Hisham Magik, şu bilgileri verdi: "Eserlerimde bir metrekarelik alan üzerinde 3-4 gün çalışıyorum. Her türlü ahşap malzeme üzerine de kullandığım teknik uygulanabilir. Çalıştığım tüm malzemeler de Türkiye'de var. Bu sanat geldiğimde henüz Türkiye'de uygulanmaya devam eden bir sanat dalı değildi. Bu işi gerçekten merak edenlere öğretmek isterim." Sanatçı Magik, yaşamını sürdürdüğü İstanbul'un sanat dolu bir şehir olduğuna vurgu yaparak, "Bu şehirden gerçekten çok etkilendim. İstanbul'da gördüğüm sanatı dünyanın hiçbir yerinde görmedim. Kültür olarak da Osmanlı'dan, Osmanlı'nın sanatlarından çok etkilendim. Şu anda Osmanlı zamanında kullanılan motifler üzerine çalışıyorum. Duvara asılan tablolar yapmaya başladım. Arap sanatlarında kullanılan desenler konusunda da eğitimim var. Bu bakımdan ben de Türk ve Arap el sanatları içerisinde kullanılan motifleri, desenleri birbirine harmanlayarak kendime özgü bir süsleme sanatı ortaya çıkardım." açıklamasında bulundu.