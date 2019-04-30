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"Sanatın Keçe Hali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 11:01 | Son Güncelleme

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından birisi olan keçecilik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Programı 2.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından birisi olan keçecilik, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Programı 2. sınıf öğrencileri tarafından gerçekleştirilen "Sanatın Keçe Hali" sergisinde yeniden hayat buldu.
Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Sema Özhan koordinatörlüğünde Tekirdağ’da AVM’de düzenlenen serginin açılışında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bilal Bilgin, Çorlu MYO Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Abdullah Yinanç, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, akademisyenler, öğrenciler ile Tekirdağlı sanatseverler bir araya geldi.
Öğr. Gör. Sema Özhan, sergide bulunan ürünleri inceleyen sanatseverlere keçe sanatının incelikleri ve ürünler hakkında bilgi vererek "Koyun yününün nemli ortamda çiğnenip dövülerek liflerinin birbirine kaynaşmasıyla elde edilen keçe yeryüzünün bilinen en eski tekstil yüzeyidir. Geleneksel yöntemlerle yapılmış ilk keçe örneklerine M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Orta Asya’da Pazırık kurganlarında rastlanmıştır. Büyük bir emekle ortaya çıkan keçe eserler, geçmişle günümüz arasında kurulacak köprünün önemli bir ayağını da üstlenmektedir. Gençlerimize keçecilik sanatını tanıtmak, sevdirmek ve tarihine ve kültürüne sahip çıkan nesiller yetiştirmek amacıyla kumaş yerine doğal yün kullanarak keçe ürünler hazırladık" sözlerine yer verdi.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Bilal Bilgin de öğrencilerin büyük emek vererek ortaya koydukları bu çalışmaların önemine dikkat çekerek, başta bütün öğrencilere ve serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

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