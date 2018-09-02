Sanatını doğadan gelen malzemelerle icra ediyor

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de yaşayan Gülcan Aydın, doğadan topladığı toprak, bitki, ağaç kovuğu ve kuş tüyü gibi malzemeleri işleyerek ürettiği boya, kağıt ve fırçalar ile tezhip ve ebru sanatı yapıyor. Meyvelerden mürekkep, toprak, taş ve bitkilerden boya, ağaç dallarından kağıt, kuş tüyünden fırça yapan Aydın, 50 eseri ile birçok sergide yer aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Aydın, tezhip ve ebruda kullandığı fırça, boya ve kağıtları doğadan topladığı malzemelerden yaparak eserlerini ortaya çıkarıyor. Aydın, doğada renk içeren toprak, taş ve diğer malzemeleri alarak evinin çatı katındaki 10 metrekarelik atölyesinde temizleme işleminin ardından inceltme işlemi için havanda dövüyor. Havan içerisinde bazen bir saat, bazen günlerce dövme işlemini yapan Aydın, cam üzerinde, Osmanlı zamanında geleneksel boya eziminde kullanılan 'destiseng' adında ezici bir aparat kullanarak elde ettiği malzemeyi sabırla eziyor. Aydın, işlem sonunda doğadan gelen boyayı renklerine göre ayırarak tezhip ve ebru sanatında kullanıyor.

Gülcan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatını gelecek nesillere aktarmak ve gerçek manada sanat eseri ortaya çıkarmak için çalıştığını söyledi. - Boyalarını toprak, taş ve bitkilerden yapıyor Üniversiteye devam ederken İbrahim Sami Özen'in yanında ebru eğitimi için staj yaptığını aktaran Aydın, "4 yıl boyunca ben bu eğitimlere devam ettim. Daha sonra da arkadaşlarımdan farklı olarak malzemelerin üretimine yöneldim." diye konuştu. Aydın, 2016 yılında icazet aldığını dile getirerek, "Arkadaşlarım ebruda yol katederken ben malzemelerin üretimi konusuna yoğunlaştım. Ebru ile kalamadım, gönlüm işin malzeme üretim kısmına gitti. Çok sevdim, merak ettim. Daha sonra da malzeme üretimi ile devam ettim. Bir boya nasıl üretilir, bir tezhipçi fırçasını kendisi yapabilir mi, kağıt üretebilir mi düşüncesiyle yola çıktım." ifadelerini kullandı. Uyguladığı tekniklerin aslında yüzyıllar önce ecdat tarafından kullanıldığını belirten Aydın, şöyle devam etti: "Boyalarımı topraktan, taştan ve bitkilerden yapıyorum. Kağıdımı kendim yapıyorum, fırçamı kendim üretiyorum. Bunu ecdadımız yapmış. Böyle yaptığım zaman malzemenin yüzde 100 doğal olduğunu biliyorum. Ortaya çıkan eserin kaybolması mümkün değil. Böyle malzemelerle yaptığınız eserler yüzyıllar sonrasına kalacaktır. Böyle olunca sanat eseri üretilmiş olur.