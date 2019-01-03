"Sanatla terapi kanseri yeniyor"

Kanser hastalarının, tedavi sürecinde yaşadıkları stres ve kaygının azaltılması amacıyla "uğraş terapisi" kapsamında yaptıkları resimler, başkentli sanatseverler ile buluştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Lösemili Hastalar Sağlık Eğitim ve Medikal Araştırma Derneğinin (LÖSEMA) iş birliğinde düzenlenen serginin açılışı dolayısıyla Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi ve LÖSEMA Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, törende yaptığı konuşmada, kanserin dünyada olduğu gibi ülkede de hızla yaygınlaşan bir hastalık olduğunu belirtti.

Teknolojinin ilerlemesi, farklı tedavi yöntemlerinin uygulanması ve ilaç tedavilerinin gelişmesi ile kanserde sağ kalım oranının arttığını dile getiren Altuntaş, "Buna rağmen pek çok kanser hastası ve yakınları kanser ve kanserin neden olduğu birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu boyutuyla kanser, fiziksel bir hastalığın ötesinde ruhsal ve psikososyal boyutları da olan bir sorundur. Bu bağlamda kapsamlı kanser merkezlerinin yeri çok önemlidir." dedi.