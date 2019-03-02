Sanatla ve sanata hayranlıkla geçen bir ömür

Trabzon’da çocukluk yaşlarda fotoğraf sanatına ilgi duyarak ilk kez yaklaşık olarak 60 yıl önce deklanşöre dokunan 69 yaşındaki Coşkun Kulaksızoğlu ilerleyen yaşına rağmen sanatını sürdürmeye devam ediyor.

Fotoğrafçılığın yanı sıra hat, minyatür sanatı ile koleksiyonculuk merakını sürdüren Kulaksızoğlu’nun koleksiyonunda asırlık makineler bulunurken bu makinelere paha biçilemiyor.

Uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirten Kulaksızoğlu, “Asıl ilgi alanım hat, minyatür, Osmanlı sanatları üzerine. Bir diğer yapım da fotoğraf üzerine kurulu. İlk deklanşöre çocukluk dönemimde bastım. O yıllarda ailemizde fotoğraf makinesi vardı. Yaklaşık 50-60 yıl önce diyebiliriz. O dönemlerde her ailede değil bazı ailelerde fotoğraf makinesi vardı. Her şeyden önce Trabzon tarihi bir merkez. Milattan önceye kadar dayanan geçmişi olan bir şehir. Uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum. İlk fotoğraflarım genellikle mezar taşları, tarihi yapılar, camiler üzerine. Çünkü ilgi alanım hat sanatıydı. Hat sanatıyla ilgilendiğim için etrafımdaki güzellikleri tanımam lazım. Daha sonra işin içine Osmanlı eserleri, el yazmaları, minyatürler girdi. Koleksiyonum oldukça zengin ve şu anda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda yer alan İpekyolu Müzesini oluşturmuştur. İçerisinde 2 bin yıllık el yazmalarından günümüze kadar gelen Trabzon giyimleri, Trabzon yaşantısı, Trabzon’da yaşayan zenginlerin kullandığı eşyalar, hattatların kullandığı eşyalar ve Osmanlı Dönemi’ndeki Trabzon eyaletinin orijinal mühürü bulunuyor. Bunları araştırarak buldum. Hat sanatı konusunda hiç eğitim almadım” dedi.