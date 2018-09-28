Sanatseverler 55. kez Türkiye'nin Oscar'ında buluşacak

Yine Cam Piramit'te yapılacak açılış töreni öncesi sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçecek. Festival, bu yıl Cannes Film Festivali'nin açılış filmi, iki Oscar ödüllü İranlı Yönetmen Asghar Farhadi'nin "Everybody Knows / Herkes Biliyor" filmi ile açılacak.

Türk sineması ve televizyon dünyasından sevilen isimleri de Antalyalılarla buluşturacak kortej, festivalle yaşıt klasik otomobiller ve özel tasarımlı araçlar eşliğinde Cam Piramit önünden yürüyüşe geçecek. Kortej yürüyüşü Fevzi Çakmak Caddesi'nde sona erecek. Yerli ve yabancı sanatçılar, kortej geçişinde halkı selamlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Sanat Direktörü Mike Downey'in ev sahipliğinde düzenlenen festival, yarın geleneksel kortej ile başlayacak.

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Dünyaca ünlü oyuncuları, yönetmenleri, yapımcıları ve sanatseverleri Antalya'da buluşturan Uluslararası Antalya Film Festivali, 55 filmlik zengin bir programla 55'inci kez kapılarını açıyor.

Salı günü ise Aspendos ve Perge salonlarında 7 film, çarşamba günü de 4 film gösterimde olacak, ayrıca Perge Salonu'nda işitme ve görme engelliler için "Kar Korsanları" adlı film betimlemeli olarak sahnelenecek. Perşembe günü ise Aspendos ve Perge salonlarında 7 film, Cuma günü 6 film sanatseverlerle buluşacak. "Kurtuluş Son Durak" adlı film işitme ve görme engelliler için betimlemeli olarak gösterimde olacak.

- Ferzan Özpetek ve Cem Yılmaz izleyici ile buluşacak

Sinema kariyerine İtalya'da başlayan, yönettiği başarılı filmlerle kısa sürede dünya sinema izleyicisinin kalbine yerleşen Ferzan Özpetek de kendisine takdim edilecek "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almak üzere festivalde olacak. Ferzan Özpetek, Türkiye'de çektiği "Hamam", "İstanbul Kırmızısı" ve yapımcılığı üstlendiği "Cebimdeki Yabancı" filmlerinin gösteriminden sonra oyuncuları ile festival izleyicisinin sorularını cevaplayacak.

Sinema hayatında senaryo yazarı, oyuncu, yönetmen ve yapımcı olarak 20 yılı geride bırakan Cem Yılmaz da "Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü almak için festivalde olacak. Yılmaz, 4 ve 5 Ekim'de filmlerinin gösteriminin ardından izleyicilerle buluşacak.