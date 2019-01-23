Sanatseverlere müzede müzik ziyafeti

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesince (DOB), tarih ile müziği bir araya getirmek amacıyla müzelerde verilecek konserlerde sanatseverlere müzik ziyafeti sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi kapsamında, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek "Müze Konserleri" başlıyor.

Tarihin ve Anadolu kültürünün önemli eserlerinin sergilendiği müzelerde düzenlenecek konserlerin ilki, Türkiye'nin önemli tarihi eserlerine ev sahipliği yapan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçılarının vereceği konser, 30 Ocak Çarşamba günü saat 14.00'te sanatseverlerle buluşacak.

Solistler Sayra Seyhan Geçim, Nihan İnan, Haser Tek ve Kemal Badem, opera eserlerinden aryalar ve zengin Anadolu kültürünün birbirinden farklı türkülerini piyano sanatçısı Yaman Dikener eşliğinde sunacak.

Sanatı müzelere taşıyan ADOB, her ay farklı bir müzede konser düzenleyecek, tarih meraklıları için keyifli müzik dinletileri verecek.

