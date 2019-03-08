"Sanatta, hep ikinci planda daha güçsüz kadın profillerini görüyoruz"

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Kadının Sesi Yok (MU?)" konulu söyleşi düzenlendi.

Göcek Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen söyleşiye, tiyatro oyuncusu, eğitmen ve girişimci Didem Alpaylı Erdoğan ve tiyatro oyuncusu Gözde Çetiner katıldı.

Söyleşide, kadının ses ve konuşma biçimini etkileyen faktörler, sanatta kadının yeri ve kadına yönelik şiddet başlıklı konulara değinildi.

Erdoğan, söyleşinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, pozitif ayrımcılıktan yana olmadıklarını ama biraz daha seslerini kararlı şekilde duyurabilmelerine çok ciddi şekilde ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Kadına şiddetin farklı bir şeklinin iş hayatında onu biraz daha geri planda bırakmaya yönelik olarak devam ettiğini belirten Erdoğan, "Ama biz de buna sanki biraz kayıtsız kalıyor gibiyiz. Bence çok daha iyisini yapabilmek, kadınların sayesinde olacakken erkeklerden de destek istiyoruz." diye konuştu.

- "Kadınlar güçlüler"

Çetiner ise sanatın gücüne inandıklarını dile getirerek, "Sanatta, hep ikinci planda kalan daha güçsüz kadın profillerini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.