Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamaları için yeni SCADA yazılım platformu

Ürünün kapsamı ve ölçeklenebilirliği sayesinde hem büyük hem de küçük uygulamalarda proje mühendisliği ve geliştirme maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılabildiğini ifade eden Bizel, uygulamanın karmaşık olduğu durumlarda bile fiziksel programlama ihtiyacının düşük tutulmasının sağlandığına işaret etti.

Mitsubishi Electric açıklamasına göre, şirket Sanayi 4.0 ve IIoT uygulamaları için yeni bir SCADA çözümü olan MAPS 4’ü hayata geçirdi.

İSTANBUL (AA) - Elektrik, elektronik ve otomasyon alanında dünyanın önde gelen oyuncularından Mitsubishi Electric, Sanayi 4.0 ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) uygulamaları için yeni bir SCADA çözümü olan MAPS 4’ü geliştirdi.

Bu özelliğin, hem son kullanıcıların hem de sistem entegrasyon uzmanlarının rekabet düzeyinin artırılması açısından önemli bir avantaj sağladığını belirten Bizel, güncellemeler ve yeni projeler konusunda son derece esnek olan yeni çözümün yatırım güvenliğinin arttırılmasını desteklediğini kaydetti.

Ürünün teknik özelliklerini sıralayan Bizel, MAPS 4 ile yerelleştirilmiş kontrol ve görselleştirme çalışmalarında kullanılabilecek daha hafif bir SCADA çözümüne ihtiyaç duyan makine üreticileri ve müşteriler için özel bir HMI versiyonu sunulduğunu kaydetti.

Bizel, "Yeni SCADA yazılım süitimiz, MS Excel toplu konfigürasyon aracı gibi günlük faaliyetlere katma değer sağlayan özelliklere sahip. Örneğin, bu araç Excel kullanıcılarının etiket veritabanları, oturum açma ve alarm tanımları dahil olmak üzere SCADA projesinin önemli bir kısmını sezgisel ve kullanımı kolay bir ortamda yapılandırmalarına imkan tanıyor. Ayrıca, kullanıcı Excel’de bulunan çok sayıda kopyala/yapıştır ve toplu konfigürasyon özelliklerinden yararlanabiliyor." bilgilerini verdi.