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  4. Sanayi atıkları usta ellerde sanat eserine dönüşüyor

Sanayi atıkları usta ellerde sanat eserine dönüşüyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 10.01.2020 11:17 | Son Güncelleme

Sakarya'da yaşayan emekli resim öğretmeni 71 yaşındaki Metin Aşoğlu, sanayi atıklarını değerlendirerek ürettiği eserlerini atölyesinde sanatseverlerin beğenisine sunuyor - Metin Aşoğlu: - "Malzemeye göre kendime motif seçiyorum. Eserlerimin hepsi ayrı ayrı kompozisyondadır, hepsinde ayrı motifler vardır. Değişik dizaynlar ortaya çıkarmaya çalışıyorum"

ÖMER FARUK CEBECİ - Metal ve alüminyum sanayi atıkları, Sakarya'da yaşayan 71 yaşındaki emekli resim öğretmeni Metin Aşoğlu'nun ellerinde hayat buluyor.

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü İş Bilgisi ve Grafik bölümünden 1974 yılında mezun olduktan sonra Türkiye'nin farklı bölgelerinde resim öğretmenliği yapan Aşoğlu, emekli olunca Adapazarı ilçesinde atölye kurdu, endüstriyel etiket imalatı yapmaya başladı.

Yaklaşık 55 yıldır farklı tarzda resim yapan ve sergiler açan Aşoğlu, 3 yıl önce metal ve alüminyum atıklarını değerlendirmeye karar verdi.

Özel kompozisyonlar oluşturan Aşoğlu, sanayi atıklarını değerlendirerek ürettiği eserlerini atölyesinde sergiliyor.

- "Atıkları değerlendirmek bana mutluluk veriyor"

Atıkları değerlendirmenin kendisine mutluluk verdiğini belirten Metin Aşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldır bu işle uğraştığını söyledi.

Atölyedeki atıklar yetersiz kalınca bazı fabrikalardan da atıkları almaya başladığını belirten Aşoğlu, malzemeye göre motif seçtiğini vurguladı.

Aşoğlu, "İlham bugün gelmiyor, bunun altyapısının olması lazım. Çıkan malzemeye göre kafamda bir canlandırma yapıyorum, ondan sonra kompozisyonu oluşturarak çalışmayı bitiriyorum. İlk önce atıkların ortaya çıkması lazım, o esere yetmesi lazım. Eserleri tamamlamak için parçaları bekliyorum. Çıkan parçalardan değişik eserler ortaya koymaya devam edeceğim." dedi.

Çalışmalarını uzun ömürlü olması için metal ve alüminyum parçalardan yaptığını belirten Aşoğlu, işini zevkle ve sabırla yaptığını kaydetti.

- "Eserlerini görmek için şehir dışından gelenler var"

Eserleriyle ilgili olumlu tepkiler aldığını aktaran Aşoğlu, çalışmalarını görmek için şehir dışından gelenlerin olduğunu kaydetti.

Aşoğlu, çöpe giden çok sayıda atık malzemeye talip olduğunu belirterek, eser üretmeye ağırlık vereceğini ve yurt dışında da sergi açmayı amaçladığını söyledi.

Birçok kişinin atık malzemeyi değerlendirdiğini ancak kendi tarzında çalışan birisiyle karşılaşmadığını anlatan Aşoğlu, "Grafiksel ve lirik soyut tarzda eserler üretiyorum. Malzemeye göre kendime motif seçiyorum. Atık olarak ne gelirse ona göre kompozisyon oluşturuyorum. Eserlerimin hepsi ayrı ayrı kompozisyondadır, hepsinde ayrı motifler vardır. Değişik dizaynlar ortaya çıkarmaya çalışıyorum." diye konuştu.

- "Sağlığım el verdiği müddetçe üretmeye devam edeceğim"

Temel sanat eğitimi alan ressamlara bu işi öğretmek istediğini söyleyen Aşoğlu, "Bu işin sonu yok, ne kadar eser üretebilirsem çıkar. Yaşım 71, Allah'a şükür sağlığım yerinde. Sağlığım el verdiği müddetçe üretmeye devam edeceğim inşallah. Atık malzemeler çöpe gitmesin, eserler ortaya çıksın." ifadelerini kullandı.

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