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Sanayi bölgesinde ‘ruhsatsız silah’ imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 21:20 | Son Güncelleme

Sanayi bölgesinde ‘ruhsatsız silah’ imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı ANKARA’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde aralarında ‘ruhsatsız silah’ imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Sanayi bölgesinde ‘ruhsatsız silah’ imal eden çeteye operasyon: 7 gözaltı

ANKARA’da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde aralarında ‘ruhsatsız silah’ imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yapmış olduğu istihbari çalışmalar kapsamında, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir firmaya ait binada kurulan atölyede, ruhsatsız silah imalatı yapıldığını tespit etti. Belirlenen adres ile birlikte birçok adresi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Aralarında silah atölyesinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı yapılan baskında, üretilen ruhsatsız tabancaları, ülke genelinde satan suç örgütü üyesi 7 şüpheli gözaltına alındı.
POLİS TELSİZİ DİNLİYORLARDI
Ekipler tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da belirlendi. Aramalarda değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.
Öte yandan adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin, Ankara Emniyet Müdürlüğünde işlemlerine devam ediliyor.
Görüntü dökümü:
- Ele geçirilen silahlardan görüntü
- Genel detay
Haber: Fatih POYRAZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)

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