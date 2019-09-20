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Sanayi bölgesine silah atölyesi kurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:06 | Son Güncelleme

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı - Operasyonda 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, binlerce fişek, şarjör, silah yedek parçası, polis telsizi ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu adreslere düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde bir firmaya ait binada kurulan atölyede ruhsatsız silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

- Silah kaçakçılarına ağır darbe

Belirlenen adresi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, üretilen ruhsatsız tabancaları, ülke genelinde satan suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Aralarında silah atölyesinin de bulunduğu adreslere eş zamanlı yapılan baskında, 7 şüpheli yakalandı.

- Dinledikleri polis telsizi işe yaramadı

Şüphelilerin, polis baskınından haberdar olabilmek için polis telsizi dinledikleri ve yasa dışı silah ticaretinin yanı sıra bazı kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları da öğrenildi.

Aramalarda değişik çap ve modellerde 70 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 250 montaja hazır namlu, çeşitli çaplarda binlerce tabanca fişeği, şarjör, icra yayı, icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze, matkap uçları ve imalatta kullanılan makineler ele geçirildi.

Adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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