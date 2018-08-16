HABER

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:24 | Son Güncelleme

Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamircisi Rasim Küçük, "Sayın Cumhurbaşkanım bana destek verin, size F-35 uçaklarının aynını esnaf arkadaşlarla sanayide yapalım. Yeter ki elimizde örneği olsun" önerisinde bulundu.

Küçük'ün paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Sanayi esnafından 'Elimizde örneği olsun, F-35'i biz yapalım' paylaşımı sosyal medyayı salladı

1 / 24

"YETER Kİ ELİMİZDE ÖRNEĞİ OLSUN"

"YETER Kİ ELİMİZDE ÖRNEĞİ OLSUN"
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının teslimatının geçici durdurulmasını öngören tasarıyı imzalamasının ardından, Antalya Eski Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Rasim Küçük, hem Twitter hem de Facebook hesaplarından çağrıda bulundu. Rasim Küçük, yaptığı paylaşımda F-35'in örneğinin ellerinde olması halinde sanayi esnafıyla birlikte aynısını yapabileceklerini kaydetti. Küçük, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
2 / 24

'BİZE DESTEK VERİN"

'BİZE DESTEK VERİN"
"Sayın Cumhurbaşkanım, bu çağrımı şov olsun diye yapmıyorum. Sanayide çekirdekten yetişmiş bir sanatkâr olarak belki uçak mühendisi değilim, ancak başlangıçta acemilik çeksek de yapılacak işin örneği elimizin altında olduktan sonra bir uçak mühendisinin yaptığı uçağın aynını yapmaya muktediriz. Hatta yapılan uçağı daha da geliştirerek mükemmel bir sanat eseri ortaya koyabiliriz. Gelin esnafınıza sanatkârınıza güvenin, bize destek verin."
3 / 24

"TÜRKLER DE BAL GİBİ YAPAR"

"TÜRKLER DE BAL GİBİ YAPAR"
"Türkiye bunu tek başına gerçekleştirebilecek teknolojik know-how'a sahip değildir. Bunun için milyarlarca dolar gerekir, ayrıca böyle bir teknolojiyi geliştirmek de çok uzun zaman alır.' Türkiye'nin kendilerine bağımlı kalmasını isteyen tüm güçlere karşı Türk milletinin istedikten sonra neleri başaracağını bir kez daha ispatlayalım. Elin Amerikalısı, elin İsraillisi, elin Rus'u yapar da Türkiye yapamaz mı? Bal gibi de yapar."
4 / 24

SOSYAL MEDYA YIKILDI

SOSYAL MEDYA YIKILDI
Rasim Küçük'ün bu paylaşımı sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Küçük'ün önerisine karşılık veren sosyal medya kullanıcıları, 'Bari F-36 olsun', 'Amortisörleri kestirip çelik jant taktın mı of', 'Tüplü olsun tüplü, benzin kaç lira', 'F 35 SLX' gibi yorumlar yaptı.
5 / 24

İşte sosyal medya kullanıcılarının birbirinden komik o yorumları;

İşte sosyal medya kullanıcılarının birbirinden komik o yorumları;
6 / 24

7 / 24

8 / 24

9 / 24

10 / 24

11 / 24

12 / 24

13 / 24

14 / 24

15 / 24

16 / 24

17 / 24

18 / 24

19 / 24

20 / 24

21 / 24

22 / 24

23 / 24

24 / 24

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya F-35 paylaşım Twitter ABD sosyal medya rasim küçük

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Donald Trump'a Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

Benzin ve motorin fiyatlarına ÖTV zammı!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Konutta yeni kampanya bayramda sonra başlıyor

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alışveriş merkezinde rezalet!

Alışveriş merkezinde rezalet!

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

Son dakika! Adıyaman'daki askerlerle ilgili kahreden detay

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

'Benden bu kadar' dedi, aracı sağa çekti! Korku dolu anlar kamerada

Saçlarını ineğe yalattı!

Saçlarını ineğe yalattı!

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

PKK'lı 'Mam Zeki Şengali’ kod adlı terörist İsmail Özden'in öldürüldüğü operasyondan fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.