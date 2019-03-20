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Sanayi esnafından İmamoğlu’na, “İkna ettim ilk defa size oy verecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Oto Sanayi Sitesi’ni ziyaret ettiği sırada bir sanayi esnafı başkan adayına dönerek arkadaşını gösterip, ‘İkna ettim ilk defa size oy verecek’ dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kartal Oto Sanayi Sitesi’ni ziyaret ettiği sırada bir sanayi esnafı başkan adayına dönerek arkadaşını gösterip, ‘İkna ettim ilk defa size oy verecek’ dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Bende mahcup olmamak için çalışacağım" diyerek teşekkür etti.

31 Mart yerel seçim çalışmalarını Kartal’da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, şehit yakınları, gaziler ve engelliler buluşmasının ardından ilçedeki oto sanayi sitesini ziyaret etti. İlk olarak sanayi yönetim binasına gelen İmamoğlu, yönetici ve esnaflarla sohbet etti. Esnafın sıkıntılarını dinleyen İmamoğlu, sanayi esnafını iş yerlerinde ziyaret etti. İmamoğlu, çözüme yönelik projelerini anlatarak seçimde destek istedi.

“Kaybedenlerin 2023’e kadar vakti var, dönüp aynaya baksın, yanlışı varsa düzeltsin”
Yönetim binasında kısa bir değerlendirme yapan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, “Moral bizim milletimiz için çok önemli bir değer. Bazı toplumlar için önemli olmayabilir ama bizim milletimiz morali bulduğu zaman çözümü bulur. Yeter ki canı sıkkın olmasın. Umut ederiz o anlamda hayırlı bir seçim olur. Sonrasında da herkes işine baksın, yerel seçimi kazanan, yerelde hizmet etsin. Zaten diğerleri 2023’e kadar vakti var, bir hatası ve yanlışı varsa dönsün aynaya baksın, yanlışı varsa düzeltsin. Seçim seçim yorulduk, 5 sene de 7 seçim yaptık” dedi.

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Yönetim ziyaretinin ardından sanayi esnafıyla buluşarak sorunlarını dinleyen İmamoğlu, sanayicilere başarılar diledi. Seçim turu sırasında bir sanayi esnafı başkan adayına dönerek arkadaşını gösterip, ‘İkna ettim ilk defa size oy verecek’ demesi üzerine İmamoğlu, ‘Allah razı olsun bende mahcup olmamak için çalışacağım’ diyerek karşılık verdi. Sanayi gezisinin ardından seçim otobüsüne binen İmamoğlu, Cevizli, Soğanlık, Yakacık yeni, Yakacık Çarşı ve Hürriyet mahallelerini gezerek halkı selamladı.

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