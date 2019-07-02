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"Sanayi kenti" su altı dünyasıyla büyülüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:07 | Son Güncelleme

Kocaeli'deki Kerpe Koyu, Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, Karadeniz'e özgü canlı çeşitliliği, kanyon, kovuk ve mağaralarıyla dalış tutkunlarını bekliyor - Deniz Yıldızları Spor Kulübü dalış eğitmeni Sedat Türkmen: - "Dalıcılar, suyun içinde sıfırdan başlayıp 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireğini görebilir"

KOCAELİ (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU - Kocaeli'deki Kerpe Koyu, Roma dönemine ait liman mendireği kalıntıları, Karadeniz'e özgü canlı çeşitliliği, kanyon, kovuk ve mağaralarıyla dalış tutkunlarını bekliyor.

Kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra ilçesinde antik çağdan kalma Bithynia bölgesi sınırlarında yer alan Kerpe koyu, son yıllarda dalış meraklılarının da uğrak merkezlerinden oldu.

Bölgede yaklaşık 3 yıldır dalış aktiviteleri gerçekleştiren Deniz Yıldızları Spor Kulübünün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinin kuruluş amacının öncelikle su altı hokeyi branşıyla uğraşmak olduğunu, branşlarına zamanla cankurtaranlık, yüzme ve scubayı ilave ettiklerini aktardı.

Dalış eğitmeni Alper Korkmaz ile kulübün scuba bölümüne baktıklarını dile getiren Türkmen, Kerpe'nin, Karadeniz'in ender koylarından olduğunu, her mevsim yüksek oranda dalış yapılabildiğini kaydetti.

Kerpe koyunun yalnızca karayel rüzgarına açık, diğer tüm rüzgarlara kapalı bulunduğunu ve her mevsim dalışa elverişli bir merkez olduğunu anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

"Şile ve Zonguldak arası tek dalış noktası biziz ve güneye oranla en büyük avantajımız İstanbul'a 1-1,5 saatlik mesafede olmamız. El altında bir dalış merkeziyiz, denizimizin tuz oranı daha düşük. Marmara'ya göre görüntü kalitemiz daha iyi. Suyun altında çeşitli zenginliklerimiz var. Suyun içinde Roma'dan kalma, sonrasında Cenevizlilerin kullandığı tarihi liman mendireğimiz var. Dalıcılar, suyun içinde sıfırdan başlayıp, 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireğini görebilir."

- Su altı fotoğrafçıları için ideal ortam

Tarihi liman mendireğinin yanı sıra bölgede "denizlerin oksijen deposu" olarak bilinen, aynı zamanda denizatlarının üreme noktası deniz çayırlarının da bulunduğuna değinen Türkmen, yaklaşık bir ay kadar sonra denizatlarını beklediklerini, bunun su altı fotoğrafçıları için ideal bir ortam olduğunu dile getirdi.

"Zaman zaman dipte kumun açılması ya da kapanmasına bağlı tarihi amforalar görülebiliyor." diyen Türkmen, burada çapaları, kovukları, kayalıkları ve mağaralarıyla zengin bir su altı dünyası bulunduğunu aktardı.

Türkmen, bölgenin İstanbul'a yakınlığı, deniz altı zenginliğiyle tercih edilmesi gereken bir yer olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kocaeli'de farklı dalış noktalarımız var. Karamürsel, Gölcük, Körfez ilçelerinde dalış noktaları bulunuyor ancak Kocaeli'nin Karadeniz'e bakan kısmında İstanbul'dan Zonguldak'a olan illeri kapsayan sahil şeridinde tek dalış noktası biziz. Kocaeli dalış anlamında şanslı bir noktada. Dalıcıların, özellikle İstanbulluların Ege'ye gitmeden önce buraları keşfetmesi gerekir.

Suyun altında ne görmek istiyorsunuz, mağara mı, batık mı, denizatları mı, deniz çayırı mı yoksa tarihi Ceneviz liman mendireği mi görmek istiyorsunuz? Bu noktada bunlar devreye giriyor. Kerpe'de kovuklarımız, 10 metre yüksekliğinde kanyonumuz, deniz çayırlarımız, denizatlarımız var. Vatoz, kefal, eşkina, istavrit, çinekop, barbun, karides gibi Karadeniz'e özgü tüm balıkları görme şansınız var."

Dalış eğitmeni Alper Korkmaz da merkezlerinde TSSF CMAS 1, 2 ve 3 yıldız SSI dalış eğitimleri verdiklerini ve deneme dalışları yaptırdıklarını, günübirlik gelen sertifikalı dalıcılara malzeme kiralama ve dalış liderliği hizmeti yürüttüklerini söyledi.

Korkmaz, Ceneviz limanı mendireği ve Kerpe Kartalkayalar'a kıyıdan dalış yapabildiklerini, botla açılarak da kanyon ve kovuklara dalış gerçekleştirebilecek noktalara ulaştıklarını kaydetti.

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Alper Korkmaz dalış Deniz Yıldızları Spor Kulübü Kerpe Koyu Sedat Türkmen

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