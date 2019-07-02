"Sanayi kenti" su altı dünyasıyla büyülüyor

Kerpe koyunun yalnızca karayel rüzgarına açık, diğer tüm rüzgarlara kapalı bulunduğunu ve her mevsim dalışa elverişli bir merkez olduğunu anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

Dalış eğitmeni Alper Korkmaz ile kulübün scuba bölümüne baktıklarını dile getiren Türkmen, Kerpe'nin, Karadeniz'in ender koylarından olduğunu, her mevsim yüksek oranda dalış yapılabildiğini kaydetti.

Bölgede yaklaşık 3 yıldır dalış aktiviteleri gerçekleştiren Deniz Yıldızları Spor Kulübünün dalış eğitmeni Sedat Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüplerinin kuruluş amacının öncelikle su altı hokeyi branşıyla uğraşmak olduğunu, branşlarına zamanla cankurtaranlık, yüzme ve scubayı ilave ettiklerini aktardı.

"Şile ve Zonguldak arası tek dalış noktası biziz ve güneye oranla en büyük avantajımız İstanbul'a 1-1,5 saatlik mesafede olmamız. El altında bir dalış merkeziyiz, denizimizin tuz oranı daha düşük. Marmara'ya göre görüntü kalitemiz daha iyi. Suyun altında çeşitli zenginliklerimiz var. Suyun içinde Roma'dan kalma, sonrasında Cenevizlilerin kullandığı tarihi liman mendireğimiz var. Dalıcılar, suyun içinde sıfırdan başlayıp, 13-14 metrelere kadar ulaşan derinlikte tarihi Ceneviz liman mendireğini görebilir."

- Su altı fotoğrafçıları için ideal ortam

Tarihi liman mendireğinin yanı sıra bölgede "denizlerin oksijen deposu" olarak bilinen, aynı zamanda denizatlarının üreme noktası deniz çayırlarının da bulunduğuna değinen Türkmen, yaklaşık bir ay kadar sonra denizatlarını beklediklerini, bunun su altı fotoğrafçıları için ideal bir ortam olduğunu dile getirdi.

"Zaman zaman dipte kumun açılması ya da kapanmasına bağlı tarihi amforalar görülebiliyor." diyen Türkmen, burada çapaları, kovukları, kayalıkları ve mağaralarıyla zengin bir su altı dünyası bulunduğunu aktardı.