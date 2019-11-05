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"Sanayi kenti"nde tramvay hattı uzatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 14:09 | Son Güncelleme

Kocaeli'de hizmet veren Akçaray tramvay hattının eğitim kampüsü ile plaj yolu arasındaki yeni hattın test sürüşü yapıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan Akçaray tramvay hattı, 620 metre uzatılarak plaj yoluna kadar gidecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile ilgililer, yeni hattın test sürüşünü gerçekleştirmek üzere eğitim kampüsü durağından tramvaya bindi.

Vatman koltuğuna Büyükakın'ın geçtiği tramvay, diğer katılımcılarla plaj yolu bölgesine kadar olan yeni hattaki ilk test sürüşünü gerçekleştirdi.

Test sürüşünün ardından hattın yapımında çalışan işçiler ve katılımcılara baklava ikram edildi.

- "Şehir hastanesi hattının ihalesi eli kulağında"

Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, tramvayın toplu ulaşım sistemine konfor getirdiğini belirterek, hem güvenli hem de hızlı ulaşım sağlaması açısından tramvayın Kocaeli'de beğeniyle karşılandığını söyledi.

Tramvayın 2017 yılının ağustos ayından itibaren sistematik olarak çalışmaya başladığını ifade eden Büyükakın, o günden bu yana 23 milyon yolcunun taşındığını kaydetti.

Büyükakın, günde 350 sefer yapıldığını aktararak, şöyle konuştu:

"350 seferde gün içinde en çok taşıdığımız yolcu sayısı 54 bin. İlk başladığımız yıl itibarıyla hedefimiz 14 bindi. 14 bin yolcu taşır, 2035 yılına gelindiğinde de 70 bin yolcu taşır diyorduk ama sadece 2 yılda günlük 54 bin yolcu rekoruna ulaştı. Bu da aslında toplu taşımada gitmemiz gereken yeri gösteriyor. Tüm gücümüzle raylı sistem hatlarımızı artırmaya çalışıyoruz. Plaj yoluna geldik buradan ilk olarak Kuruçeşme bölgesine geçeceğiz. Kuruçeşme merkezine kadar tramvay hattını uzatacağız."

Kuruçeşme'ye geçişle ilgili projelerin bitmek üzere olduğunu anlatan Büyükakın, 2020'de ihalesinin yapılıp inşaat çalışmalarına başlanacağını bildirdi.

Büyükakın, Şehir Hastanesi hattının hızlı şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Orada günlük 50 bin ziyaret bekleniyor. Bunu toplu taşıma araçlarını raylı sisteme dönüştürmeden yapmamız halinde o bölgede inanılmaz trafik yükü oluşur. Hastaneye yolculuğun konforlu olmasını istiyorsak vatandaşlarımızın mutlu ve güvenli şekilde gitmesini istiyorsak o hattı bir an önce yapmamız gerekiyor. Biz de şu anda var gücümüzle o hattı çalışıyoruz. Proje çalışması tamamlanır tamamlanmaz o hattın da ihalesi yapılacak, eli kulağında. Ondan sonraki güzergahımız ise yeni adliyenin yapılacağı, stadyumun olduğu Alikahya bölgesine doğru olacak."

Bu sayede şehir merkezindeki ulaşımı rahatlatmış olacaklarını belirten Büyükakın, tramvay hattının 2035 yılında erişmesi planlanan yolcu sayısına 2025 yılında erişilebileceğini sözlerine ekledi.

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