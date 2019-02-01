Sanayi kentinde tramvay hattı uzuyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen ağustos ayında hizmetine sunulan Akçaray Tramvay Hattı'nın 2,2 kilometrelik 2. etabının tamamlanması için çalışmalar devam ediyor.

Eylül ayında hizmete açılması planlanan Akçaray Tramvay Hattı'nın 2. etabının tamamlanan bin 600 metrelik bölümünde, ilk test sürüşünü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram gerçekleştirdi.

Günde yaklaşık 30 bin insanın taşındığı tramvay hattında, Bilim Merkezi durağından başlayan test sürüşü, okullar bölgesinde sona erdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yaptığı açıklamada, tramvayın 2. etabının Kocaeli halkına hayırlı olmasını dileyerek, "Bu hattın esas amacı okullar bölgesi. Burası bin 600 metre uzunluğunda bir hat. Üzerinde 3 durağımız var. Bu üç durak Kocaeli trafiğini önemli bir şekilde rahatlatacak. Özellikle okullar bölgesinde çok öğrenci var. Öğrencileri getiren servisler buradaki trafikte sıkışıklığa neden oluyor. Bu bölgede tramvay ile hem biz kaliteyi arttırmış hem de daha güvenli bir yolculuk temin etmiş olacağız." ifadesini kullandı.