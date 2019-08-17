"Sanayi kenti"nin artan cazibesi nüfusa da yansıdı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Marmara'da 17 Ağustos 1999'da en büyük deprem felaketlerinden birini yaşayan sanayi ve liman kenti Kocaeli'nin, aradan geçen süredeki gelişimi demografik yapısına da yansıdı. Depremin izlerinin silinmesiyle nüfusu 2008 ile 2018 yılları arasında yüzde 28 artışla 2 milyona yaklaşan Kocaeli, ülkenin en kalabalık kentleri arasında yerini aldı.

Marmara Depremi, sanayi kenti Kocaeli'nin uzun yıllardır kesintisiz olarak artan nüfus gelişimini etkileyen önemli bir faktör oldu. 17 Ağustos 1999'daki felaketin ardından evleri yıkılan veya ağır hasar gören binlerce kişi farklı şehirlere göç etti. Buna can kayıpları da eklenince kent nüfusu ciddi anlamda azaldı.

Depremin ardından konut ve iş yerlerinin yanı sıra nüfusunun da önemli bir kısmını kaybeden Kocaeli, devletin teşvik ve yatırımlarıyla asrın felaketinin izlerini silerek yeniden cazibe merkezi haline geldi.

Ticaret ve finans merkezi İstanbul'un adeta kavşak noktasında yer alan Kocaeli, ülkedeki sanayi ve limancılık faaliyetlerinin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor.