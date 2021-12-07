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  4. Sanayi sitesinde korkutan anlar! İki iş yeri alevlere teslim oldu

Sanayi sitesinde korkutan anlar! İki iş yeri alevlere teslim oldu

07.12.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'daki sanayi sitesindeki bir mobilya işletmesinde yangın çıktı. İki iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede inceleme başlatıldı.

Sanayi sitesinde korkutan anlar! İki iş yeri alevlere teslim oldu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dekor sokakta bulunan bir mobilya işletmesinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki işyerlerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

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Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık bir müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yaralananın olmadığı olayda 2 işletmede büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya
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