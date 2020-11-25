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Sanayi sitesinde korkutan yangın

25.11.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir metal atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çaba sonucu söndürüldü.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir metal atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından yarım saatlik çaba sonucu söndürüldü. Diğer dükkanlara sıçramadan söndürülen yangın itfaiye ekiplerinin yaka kamerasına yansıdı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Lüleburgaz Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan bir metal atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın, dükkan sahiplerinin de dışarıda olmasından dolayı geç fark edildi. Atölyeden dumanların yükseldiğini gören sanayi sitesi esnafı, durumu Lüleburgaz İtfaiyesi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu söndürdü. Yangının neden çıktığı henüz bilinmezken, metal atölyesinde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan yangının ardından gerçekleştirilen soğutma çalışmaları itfaiye personelinin yaka kamerasına yansıdı.

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