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Sanayi sitesinde vinç devrildi

İLGİNÇ HABERLER  | 05.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde yaşanan olayda bir vinç devrildi. Dev vincin yere çakılma anı kameraya yansıdı.

Beylikdüzü'nde Sanayi sitesinde bir iş yerine başka bir vinç yardımıyla taşınan vinç, halatın kopması sonucu devrildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul vinç Beylikdüzü

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