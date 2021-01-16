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Sanayi sitesinde yangın paniği

16.01.2021 11:31 | Son Güncelleme:
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Antalya’da oto kaporta ve boya işleri yapan işyerinde çıkan yanın korkuttu.

Antalya’da oto kaporta ve boya işleri yapan işyerinde çıkan yanın korkuttu. Yangında 2 araç tamamen yanarken, 2 araç
da kısman zarar gördü.
Yangın, Manavgat ilçesi sanayi sitesinde gece 00.30 sıralarında başladı. Edinilen bilgiye göre, 2047 sokakta bulunan Musa Arslan ve Ahmet Fuat Güner’e ait kaporta ve boya isimli işyerinde alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.
Yangın sırasında işyeri sahibi ve çalışanları işyerinde Bolka isimli köpeklerinin bulunduğunu belirterek, çalışmaları endişe içerisinde takip ettiler. Korkulan olmadı ve yangın kontrol altına alındığı sırada itfaiye görevlileri Bolka’yı sağ salim dışarı çıkardılar. Bolka dışarı çıktığı an sahibiyle hasret giderdi. Çok korktuğu her halinden belli olan Bolka, sahibinin peşinden bir an bile ayrılmadı.
Alevlerin başladığı anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği yangının işyerinin yan tarafında bulunan çöplerden başladıktan sonra işyerinin içerisine sıçradığı üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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