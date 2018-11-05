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Sanayi sitesindeki atölyede yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:24 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'deki Baksan Sanayi Sitesi'ndeki PVC ürünleri imalatı yapan bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi sitesindeki atölyede yangın

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'deki Baksan Sanayi Sitesi'ndeki PVC ürünleri imalatı yapan bir atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Uluönder Mahallesi'ndeki Baksan Sanayi Sitesi'nde bulunan PVC ürünleri imalatının yapıldığı bir atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Atölyede yanan malzemeler patlamalara neden olurken, bina önünde park halinde duran araçlar ise iş makineleri ile çekildi. Kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki işyerlerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayda can kayı ve yaralanma olmazken, atölyede maddi zarar oluştu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Sanayi sitesindeki atölyede yangınSanayi sitesindeki atölyede yangınSanayi sitesindeki atölyede yangınSanayi sitesindeki atölyede yangın

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