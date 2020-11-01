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Sanayi sitesindeki otomobilleri soyan 2 hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 10:25 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sanayi sitesindeki otomobillerden ve inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Üzülmez Sanayi Sitesi’ndeki otomobillerden ve bir inşaattan hırsızlık yapan şebekeye yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde A.B ve E.K isimli iki zanlı kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak’ta sanayi sitesindeki otomobillerden ve inşaattan hırsızlık yapan 2 kişi kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Üzülmez Sanayi Sitesi’ndeki otomobillerden ve bir inşaattan hırsızlık yapan şebekeye yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar neticesinde A.B ve E.K isimli iki zanlı kıskıvrak yakalandı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet teyp başlığı, 3 adet amfi, 2 adet bas hoparlörü, 8 adet bas kolonu, 10 adet tiz hoparlör, 2 adet ses kolonu, 4 top kablo, 1 adet spiral makinesi, 1 adet akü ele geçirildi. Bulunan eşyalar sahiplerine teslim edildi.

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