Sanayi sitesini hortum vurdu, o anlar kamerada

Bursa’nın Gürsu ilçesindeki bir sanayi sitesini hortum vurdu. 1 kişi üzerine düşen metal levha yüzünden yaralanırken 20 iş yeri zarar gördü. Hortumun iş yerlerinin çatılarını uçurduğu anlar kameraya böyle yansıdı. Bir kamyon da hortum sebebiyle sürüklenip yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Ankara yolu üzerindeki Otosansit Sanayi Sitesi C4 Sokak 14. blokta şiddetli rüzgar sırasında oluşan küçük çaplı hortum sebebiyle 20 ayrı iş yerinin çatısı uçtu. O anlar kameralara saniye saniye yansırken vatandaşlar büyük panik yaşadı. Park halindeki bir kamyon hortum sebebiyle 20 metre sürüklendikten sonra yan yattı. Çatılardan kopan saç ve demirler sanayi sitesindeki araçların üzerine düştü. 12 araçta maddi hasar oluştu. Aracını tamir için orada bulunan Kenan Özsoy (38) başına düşen çatı saçından ağır şekilde yaralanıp 112 ambulansıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

