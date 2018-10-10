HABER

Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:43 | Son Güncelleme

Edirne'de iki çocuk annesi Eylem Kuşçu, 6 yıldır sanayi sitesinde eşiyle birlikte oto boyacılığı yapıyor - Oto boyama ustası Eylem Kuşçu: - "Birçok başarısızlık yaşadım. Bana 'yapamazsın' dediler. Hırs yaptım. 'Erkek işi, zor bir iş ama ben bu işi yaparım' dedim. Kadınlar mücadeleci olsun. Yıkılmasınlar, ayakta dursunlar"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde eşiyle oto boyacılığı yapan 2 çocuk annesi Eylem Kuşçu (33), atölyeye gelenleri ustalığıyla şaşırtıyor.

Sanayi sitesindeki oto boyama dükkanında eşiyle birlikte çalışan Eylem Kuşçu, 6 yıl önce eşinin desteğiyle başladığı işini severek yapıyor.

Eylem Kuşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istediğinde her işi başarabileceğini söyledi.

Kadınların doğasında üretim olduğunu belirten Kuşçu, "Bir gün evde otururken televizyonda yaşlı bir teyze gördüm. Lastik tamiri yapıyordu. 'Bende ne yapabilirim' diye bir düşünce içerisindeydim. Oto boyama ustası olan eşime bunu anlattım. Eve ek gelir getirmek için oto yıkamacı açtık, onu bir süre devam ettirdim, orayı kapatıp başka işler de yaptım." diye konuştu.

Eşinin desteğiyle oto boyamaya başladığını anlatan Kuşçu, şunları kaydetti:

"Başta zımpara yapmaya başladım. Bantlama işlerini öğrendim ve daha sonra boya tabancasını verdi, astar atmaya başladım. Bunları öğrendikten sonra da en son boya yapmayı öğrendim. Eşime bu anlamda yardımcı olmaya başladım. Borçlarımız da vardı, o ara eşimle birlikte çalışıp borçlarımızın da bir kısmını ödedik. Şu anda eşime halan yardım etmekteyim. Yardım ederken kendimi sanayide buldum. Profesyonel olarak 6 yıldır boya işçiliği yapıyorum. İşe ilk başladığımda tepki aldım, dışlandım, toplum baskısı gördüm. Ama daha sonralarında eşimle birlikte çalışmaya başladığımı görünce insanlar tebrik ettiler, destek verdiler hatta kendi müşterilerimi de oluşturmuş durumdayım."

- "Erkek işi, zor bir iş ama ben bu işi yaparım"

Bu aşamaya gelene kadar zorluklar yaşadığını ve mücadele verdiğini aktaran Kuşçu, "Birçok başarısızlık yaşadım. Bana 'yapamazsın' dediler. Hırs yaptım. 'Erkek işi, zor bir iş ama ben bu işi yaparım' dedim. Kadınlar mücadeleci olsun. Yıkılmasınlar, ayakta dursunlar. Burada işlerimi bitirdikten sonra eve gidiyoruz. Yemek yapmaya koyuluyorum, eşim de dağınıklık varsa onları topluyor. Yemek yapıyorum o bulaşıkları yıkıyor. Burada nasıl birlikte çalışıyorsak evde de eşimle birlikte işleri yapıyoruz." diye konuştu.

Kuşçu, oğlunun 16 yaşında olduğunu ve kendi işlerini hallettiğini ancak kızını bebek arabasında sanayideki dükkanda büyüttüğünü ifade etti.

- "Eşim yanımda çırak olarak başladı"

Selçuk Kuşçu (42) da eşiyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Eşim yükümün önemli bölümünü aldı üzerimden. İlk başta ufak tefek bantlama işi, zımpara işi derken şimdi tamamen bir usta oldu. İçinde varsa kadın erkek fark etmez yani bu işi yapabilir. Lastik tamiri olsun oto boyama olsun yapabilirler. Eşim yanımda çırak olarak başladı. Bizim işte yetişen çırak yok. Dükkana gidip geliyordu, yemek getiriyordu bana. Bir gün 'şuradan bir başla bakalım bantlamaya' dedim. Derken zımpara yapmasını gösterdim, öyle öyle alıştı." diye konuştu.

Sanayi sitesi esnaflarından Ümit Kuruçay da tüm kadınlara örnek olan Eylem Usta'yı takdir ettiklerini ifade etti. Başta garipsediklerini dile getiren Kuruçay, "O bizi kabullendi biz de onu böyle kabullendik. Burada gül gibi geçinip gidiyoruz." dedi.

Esnaflardan Şevket Kağan Uçak da Eylem Kuşçu'yu herkesin takdir ettiğini belirterek, "Selçuk ağabey olsun Eylem abla olsun çok iyi anlaşıyoruz. Bence bütün kadınlara örnek olacak bir davranış sergiliyor burada. Çok azimli. Her iş elinden elinden geliyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Bağcılar'daki binanın yıkım çalışmalarıBağcılar'daki binanın yıkım çalışmaları
Edirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecekEdirneliler “Motorcu Dostu Trafik” projesiyle bir araya gelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erkek işi Eylem Kuşçu oto boyama ustası Sanayi Sitesi

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

CHP'den Ankara Gar saldırısı için kan donduran iddia!

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.