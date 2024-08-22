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  4. Sanayi sitesinin küçük ustası: Muhammet! Elinden her iş geliyor

Sanayi sitesinin küçük ustası: Muhammet! Elinden her iş geliyor

22.08.2024 14:29
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Kahramanmaraş'ta oto sanayi sitesinde çalışan 11 yaşındaki Muhammet motor bakımı hariç her işi yapabiliyor. Küçük usta ileride kendi işini kurup işçi çalıştırmak istediğini belirtirken, sanayinin de adeta maskotu olmuş durumda.

Kahramanmaraş'ta 5. sınıfa giden 11 yaşındaki Muhammet Emin Kaya, babasının desteği ile ağabeyinin iş yeri olan Küçük Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir ve bakım servisinde çalışıyor.

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"İŞ YERİ AÇIP BENİM GİBİ ÇOCUKLARI ÇALIŞTIRMAK İSTİYORUM"

Adeta sanayinin maskotu gibi her denileni yapmaya çalışan küçük usta, motor bakım harici birçok işi yapabildiğini söyledi. Çalışmayı sevdiğini ve büyüyünce hedeflerinin olduğunu ifade eden Kaya, "Ben ve babamın desteği ile işe başladım. Babam 'abinin yanında git çalış' dedi. Ben de abimle işe geliyorum. Ben burada sadece motor bakımı ve üst kapak değiştiremiyorum. Bana göre şu anda oynamak ve çalışmaktan güzel. Arkadaşlarım çalışmamın devam etmemi istiyor. Her gün kahvaltımızı yapıp işe başlıyoruz öğleye doğru yemeğimizi yiyip camiye de gidiyorum. Büyüyünce iş yerimi açıp benim gibi çocukları çalıştırmak istiyorum" diye konuştu.

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"KARDEŞİME MESLEK ÖĞRETİYORUM"

Sanayide çırak yetişmediğini ifade eden Muhammet'in ağabeyi Mehmet Kaya ise, "Sanayide çok çırak yetişmediği için ben de etrafımız kötü olduğu için kardeşimi yanıma aldım ve meslek öğretiyorum. Araçlar gelince müşterilere ilgi gösteriyor. Lastikleri söküp balata ve disk de sökerek bakımlarını yapıyor. Aynı zamanda yağ bakımlarını da yapabiliyor. Çoğu müşterimiz beğeniyor çoğu kişi yanına istiyor çalıştırmak için. Bir pazar günü var istirahat edebiliyoruz. Aileler bizim baskı uyguladığımız aman kendileri de çocuklarına baskı uygulasın. Çocuklarının ustası bir şey dediği zaman oradan hemen çocuğu çıkartmasınlar" dedi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş usta
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